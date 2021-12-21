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Bayraklı'da 10 bin kişiye sağlık hizmeti!

Bayraklı Belediyesinin sağlık alanında yürüttüğü çalışmalardan, son bir yılda 10 bin kişi faydalandı. Özellikle pandemi zamanında yüzlerce kişiye verilen evde bakım hizmetleri ile ücretsiz genel klinik ve diş tedavileri vatandaşların yüzünü güldürdü. Başkan Sandal “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını önemsiyoruz” dedi

Bayraklı'da 10 bin kişiye sağlık hizmeti!
21 Aralık 2021 Salı 12:39

Bayraklı’da yaşayan vatandaşlara ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hizmet veren sağlık evleri ve diş polikliniklerinde, bir yıl içinde 10 bin 321 kişiye sağlık hizmeti verdi. 2 bin 694 kişi kliniklerde muayene edildi. 3 bin 421 kişinin diş tedavisi gerçekleşti. 912 kişiye dolgu, 423 kişiye diş temizliği ve 783 kişiye de diş çekimi uygulandı. Kliniklerin kapalı olduğu pandemi sürecinde ise 548 kişiye ücretsiz ve sürekli evde bakım hizmeti verildi. Bin 540 hasta da evlerinden alınıp, çeşitli hastanelere nakledildi.

“SAĞLIKTA EŞİT VE ADİL SİSTEM”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Vatandaşlarımızın ücretsiz, eşit ve adil sağlık hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. Özellikle pandemi zamanında evde bakım hizmetlerimizle yüzlerce vatandaşımızın ayağına gittik, sağlık hizmetlerimizi aksatmadık. Bu alandaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.


 

Etiketler; #izmir #bayraklı #bayraklı belediyesi #sağlık hizmeti
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