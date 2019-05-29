Bayraklı'da 16 dalda spor okulları başlıyor

Her yıl binlerce çocuğu spor okullarında buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 16 spor dalında yer yaştan vatandaşa spor yaptıracak.

Okulların kapanmasıyla başlayacak kurslara 5 yaş ve üzerindeki öğrenciler ile yetişkinler katılabilecek. Özellikle çocukların gelişimlerine katkıda bulunarak, yaz tatillerini sporla geçirmelerini sağlayan, yetişkinlerin de sağlıklı yaşamın kapılarını araladığı spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, bale, jimnastik, yüzme, pilates, aerobik, dağcılık ve doğa sporları, günlük sabah egzersizleri, zumba, zumba kids, yoga, masa tenisi branşlarında kurslar verilecek. Geçtiğimiz yıllarda Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde düzenlenen futbol okulu kursları artık Doğançay Spor Tesisinde yapılacak. Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda basketbol, voleybol, tekvando, bale, jimnastik, masa tenisi, güreş, Mansuroğlu Kadın Dünyasında zumba kids, jimnastik, 75'inci Yıl Kültür Merkezinde tekvando, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi Spor Salonunda tekvando, bale, jimnastik, Nafiz Gürman Mahallesi İhsan Alyanak Kültür Merkezi Spor Salonunda da güreş, tekvando, jimnastik ve bale dersleri verilecek.

Sağlıklı yaşamın anahtarı

Havaların güzelleşmesiyle birlikte yetişkinler için gerçekleştirilen sabah sporları da başladı. Bu kapsamda Körfez Mahallesi Göksel Arsoy Parkında, Çiçek Mahallesi Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde, Mansuroğlu 75. Yıl Parkında (Mürdüm Cafe Yanı) ve Bayraklı sahilinde (Bayraklı Havuz Kafe yanı) Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 07.30 - 09.00 saatleri arasında ücretsiz sağlıklı yaşam adı altında zinde ve sağlıklı yarınlar için sabah egzersizleri yapılacak. Öte yandan Spor İşleri Müdürlüğü, kadınların ev işlerinden arta kalan saatlerde de spor yapabilmesi için büyük çaba gösteriyor. Kadınlar da belediyenin tesislerinde yapılan kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Spor tesislerinde ve kültür merkezlerinde pilates, aerobik, zumba ve yoga kursları veriliyor. Kurslar hakkında tüm bilgilere 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.