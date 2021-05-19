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Bayraklı'da 19 Mayıs konvoyu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kortej eşliğinde mahalleleri gezerek ilçe sakinlerinin bayramını kutladı. Marşlar ve şarkılarla vatandaşları selamlayan Başkan Sandal'a trafikte olanlar araçlarının kornalarıyla evlerinde olan vatandaşlar ise Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi

Bayraklı'da 19 Mayıs konvoyu
19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:44

Bayraklı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yılı sokak sokak gezilerek kutlandı. Marşları ve şarkıları hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar da bu büyük coşkuya evlerinin balkonlarından, bahçelerinden, araçlarından Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi. Kortej geçişinde büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Etkinliklerin ilk gününde 12 mahalleyi araçlı konvoyla birlikte ziyaret Başkan Sandal’a eşi Aylin Sandal da eşlik etti. Etkinliğe; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, meclis üyeleri, CHP ve İyi Parti Bayraklı gençlik kolları başkanları ve üyeleri, muhtarlar ile sirenli, çakarlı lambalı belediye araçları katıldı. Başkan Sandal, ilçenin mahallelerini gezerek vatandaşları selamladı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

24 MAHALLEDE 19 MAYIS KUTLAMASI

Etkinliklerin ilk gününde dün 12 mahalle gezilirken bugün de (19 Mayıs Çarşamba) kutlama programı Sevgi Yolu girişindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumlarıyla başladı. Bu kapsamda 16:30’da Bayraklı Belediyesi ana hizmet binasından hareket edilerek; Bayraklı, Çiçek, Alpaslan, 75’inci Yıl, Cengizhan, Refik Şevket İnce, Muhittin Erener, Çay, Adalet, Osmangazi, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahalleleri kortej eşliğinde gezilecek.  Başkan Sandal, vatandaşların bayramını kutlayacak, 19 Mayıs coşkusu Bayraklı’nın tüm mahallelerine yayılacak.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi #bayraklı 19 mayıs #Serdar Sandal
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