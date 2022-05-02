Bayraklı'da 31 bin 146 yapıya kimlik belgesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in afetlere karşı dirençli kent inşa etme vizyonu doğrultusunda 30 Ekim depreminin ardından Bayraklı bölgesinde başlatılan yapı envanteri çalışmaları tamamlandı. 31 bin 146 binanın kimlik belgesi çıkarılarak Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitelerinde yayımlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirerek dirençli kent oluşturma yolunda pilot bölge Bayraklı’nın mevcut yapı stoku envanterini çıkardı. Bu çalışmanın ardından 31 bin 146 yapımının kimlik belgesi hazırlandı. Bayraklı’daki yapıların bilgilerine artık İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sitesi www.izmir.bel.tr, Bizİzmir dijital platformu ve Bizİzmir mobil uygulamasından kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Mansuroğlu Mahallesi’nde bina girişlerine kartlar asıldı



Bina kimlik belgesi pilot bölge olarak seçilen Mansuroğlu Mahallesi’nde binaların girişlerine asıldı. Üzerinde ada/parsel, ruhsat tarihi, yapı kullanım izin belgesi, toplanma alanları gibi bilgilerin yer aldığı kartlar üzerinde, kare kod uygulaması da bulunuyor. Yurttaşlar, kart üzerindeki karekodu telefondaki karekod uygulamasına okutarak binaya dair tüm bilgileri öğrenebiliyor.

Çalışmalarımız sürüyor



Amaçlarının, İzmirlilerin yaşadıkları kentte ve binalarında kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bunun için Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdik. Bir taraftan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile kentteki mevcut yapı stokunun envanterini çıkartırken diğer yandan ODTÜ koordinasyonunda 10 üniversitenin katkısıyla depremsellik araştırması ve zemin davranış modelinin çıkartılması için çalışıyoruz. Türkiye'de ilk, dünyada da örneği çok az olan bu çalışmayı da büyük bir hızla tamamlayacağız. Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde başlattığımız yapı stoku envanteri ve bina kimlik kartı belgesi çalışmalarımızı kent merkezindeki ilçelerimizden başlamak üzere tüm kente yayacağız. İzmir’de herkesin kendini güvende hissetmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Amacımız İzmir’i ve İzmirlileri sağlıksız yapılara, yıkımlara ve can kayıplarına mahkum etmemek” dedi.

Binaların yapısal bilgilerine ulaşmak artık çok kolay



İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, 30 Ekim depreminin ardından mevcut yapıların envanterini oluşturmayı, yapıların deprem etkisindeki davranış biçimlerini değerlendirerek yüksek öncelikli kentsel iyileştirme bölgelerini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Yapı envanteri çalışmasının en önemli sonuçlarından birinin de bina kimlik belgesi olduğunu aktaran Dayangaç, “Her bina için binanın yapısal bilgilerini içeren bir kimlik belgesi oluşturuldu. Şeffaflık ve erişilebilirlik ilkemiz gereği herkes, yaşadığı bina ile ilgili bilgilere kolay ve hızlı şekilde erişebiliyor. Bina kimlik belgesi binanın genel bilgilerini içeriyor. Okutulan karekod uygulamasıyla bina hakkında detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Örneğin binanın ruhsatından taşıyıcı sistemine, zemin yapısından her tür proje bilgisine kadar belgeleriyle birlikte erişiyoruz. Ayrıca afet ve acil toplanma alanlarını da gösteriyor. Bu alanların harita üzerinde konumlarına ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

Sırada diğer ilçeler var



Bu çalışmayı Bayraklı’daki konut kullanımında olan tüm yapılar için yani 31 bin 146 yapıda uyguladıklarını söyleyen Banu Dayangaç, çalışmayı önce merkez ilçeler öncelikli olmak üzere kent geneline yaymayı hedeflediklerini belirtti. Dayangaç, “Kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz yapı envanteri çalışması tamamlandığında ve belediyenin diğer risk azaltma projeleri ile bütünleştirildiğinde, afetler karşısında daha dirençli ve daha güvenli bir kent olacağız” dedi.

Mahalle sakinleri uygulamayı beğendi



Mahalle sakinlerinden Mehmet Özdemir uygulamadan memnun olduğunu belirtti. Özdemir, “Binamızın artık kimlik kartı var. Bu kimlikte barkodu okutarak bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Binanın kaç metrekare olduğunu, ruhsatlı olup olmadığını, projede ne varsa hepsini görüyoruz. Bu binada örneğin daire satın almak istediğim zaman projeli bir bina olup olmadığını ve oturma ruhsatının olup olmadığını göreceğim. Bu da benim için büyük kolaylık sağlayacak” dedi.

İshak Kızıltaş da bina ile ilgili bütün bilgilere, karekod okutarak ulaşabilmenin büyük bir kolaylık olduğunu söyledi.

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 Mart 2021’de kentteki mevcut yapı stokunun envanterini çıkartma kararı alarak İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (İMO) ile protokol imzaladı. Depremin en çok etkilediği Bayraklı ilçesinde başlatılan çalışma kapsamında 31 bin 146 konutla ilgili saha ve arşiv çalışması tamamlandı. Sahada yapılan sokak taramasıyla arşiv ve proje verileri irdelendi, deney ve analizlerden elde edilen beton dayanımı verileri ile bütünleştirildi, yapım yılı da dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle analiz edildi. Yapı envanteri çalışmaları ve bina kimlik belgesi sistemi Bayraklı’nın ardından İzmir’in tamamına yaygınlaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi, uzun vadede kent bütününde 869 bin 217 yapının envanterini çıkartmayı hedefliyor.