Bayraklı'da 74 aileye 150 kg et

Bayraklı Belediyesi, her alanda vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere desteklerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 74 aileye 150 kg et dağıttı.

Pandemi boyunca dar gelirli ailelere yapılan yardımları artıran Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda vatandaşlara erzak, eşya, kıyafet ve çocuklara da kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunuyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla, dağıtılan ürünlerin miktarını ve çeşitliliğini artıran belediye ekipleri, bu kapsamda 74 aileye 150 kg et dağıttı.

Zor bir süreç

Kovid-19 nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gerekli yardımların ihtiyaç sahiplerine aralıksız ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti. Her mahallede titizlikle belirlenen dar gelirli ailelere imkanlar dahilinde destek olunduğunu dile getiren Sandal, "Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Bir yandan Koronavirüs ile mücadele edeceğiz, diğer yandan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız" dedi.