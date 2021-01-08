Bayraklı'da ağaçlar budandı

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uzayan ağaç dalları ve yabani otları budama çalışması yaptı

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent içinde bulunan ağaçların kamu can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmayacak şekilde sağlıklı büyümesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Periyodik olarak her mahallede yapılan çalışma kapsamında ekipler, son olarak Mansuroğlu Mahallesi 259 Sokak’ta bulunan okaliptus cinsi ağaçları budayarak, mevsime uygun hale getirdi. Vatandaşların talep ve isteklerini de değerlendiren ekipler, ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, insan ve araç yoğunluğunun yüksek olduğu kent içi alanlarda bulunan ağaçlarda, kamu güvenliği ve ağaçların sağlıklı büyümesini sağlamak için düzenli olarak budama yapıyor. Budama periyodu ağacın cinsine göre değişiklik gösteriyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Daha güzel bir Bayraklı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapacağız. Daha yeşil, modern ve çağdaş Bayraklı'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.