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Bayraklı'da asırlık yapı aslına uygun restore ediliyor

Bayraklı'nın çehresini değiştirecek ve kent kimliği kazandırarak ilçeye değer katacak çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, İzmir Valiliği iş birliğiyle sahildeki ana hizmet binasının bahçesinde bulunan tarihi Üçüz Binayı restore ediyor

Bayraklı'da asırlık yapı aslına uygun restore ediliyor
31 Temmuz 2022 Pazar 15:22

Bayraklı'nın koruma altındaki tescilli tarihi yapıları arasında yer alan asırlık üçüz bina, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından restore ediliyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesinin Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kabul edilen restorasyon projesi için çalışmalar başladı. Belediye ana hizmet binası bahçesinde bulunan üçüz bina ilk günkü görünümüne kavuşturularak kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacak. 475 metrekare kapalı alanı olan tarihi yapının 235 metrekare oturma alanı bulunuyor. Zemin artı bir kat olarak aslına uygun şekilde restore edilecek üçüz yapının zeminine 12, birinci katına da 9 oda inşa edilecek. Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. 

BAYRAKLI'YA DEĞER KATACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimizden bu yana yeni bir kent kimliği oluşturmak, ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda sosyal yaşamımıza katkı sağlayacak önemli bir projeyi Valiliğimiz ile birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Restorasyon projemiz kabul edildi ve ilçemizdeki önemli bir tescilli yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. Proje tamamlanınca ilçemize değer katacak yapılardan biri olacak" dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı
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