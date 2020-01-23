Bayraklı'da Avni Anıl şarkıları

Türk sanat müziği bestekarı Avni Anıl, Bayraklı'da düzenlenen etkinlikte anıldı. Bayraklı Belediyesi TSM koristlerinin sahne aldığı anma konserinde ünlü bestekarın eserleri seslendirildi.

Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki etkinlik Avni Anıl'ın hayatını anlatan video gösterimi ile başladı. Şef Dr. Halil Altınköprü yönetimindeki Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, performansıyla beğeni kazandı. Kulakların pasını silen koristler, solo seslendirdikleri eserlerle de profesyonelleri aratmadı. Katılımın yoğun olduğu konserde salonu dolduran izleyiciler etkinlik sonunda koristleri uzun süre ayakta alkışladı. Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, etkinlik sonunda koro adına Şef Dr. Halil Altınköprü'ye çiçek takdim etti.

Müziğe adanmış bir ömür

Besteci Avni Anıl, 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde dünyaya geldi. İlk beste denemelerine Üsküdar Mûsıkî Derneği'nde başlayan Anıl, 1967 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu, Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. 1969 yılında "Musıkî ve Nota" dergisini çıkardı. "Musıkî Sözlüğü" adı altında dört ciltlik eserinde musıkî tarihi için önemli hatıralar yayımladı. 1972 yılında İzmir Radyosu'nda 10 yıl müzik yayın şefliği yaptı. 120'yi aşkın eseri olan besteciye, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı ünvanı verildi.