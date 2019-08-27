Bayraklı'da belediye İZSU iş birliği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcıları Onur Demirci ve Ali Hıdır Köseoğlu ile bir araya geldi, Bayraklı'nın temel sorunlarını masaya yatırdı.

İZSU olarak Bayraklı'ya yapılacak projelerin görüşüldüğü toplantıda ilçe genelindeki su taşkınlarının önlenmesi için hızla çalışma başlatılacağı belirtilirken, Bayraklı'yı sosyal ve kültürel açıdan farklı bir boyuta taşıyacak olan derelerin ıslah edilip, sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi projesi için de çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Bornova ve Laka derelerinin Eskişehir'deki Porsuk Çayı gibi farklı sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesinin Bayraklı için önemine değinen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili harekete geçti. İZSU genel müdür yardımcılarıyla bir araya gelerek, Bayraklı projelerini konuşan Başkan Sandal, Bayraklı'yı bir bütün olarak düşündüklerini ve katılımcı yönetim anlayışıyla hep birlikte ilçeyi daha modern, çağdaş ve daha yaşanabilir olarak baştan inşa edeceklerini vurguladı.

Başkan Sandal’ın makam odasında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcıları Bahar Erdican, Yıldırım Ayaz, Emlak İstimlak Müdürü Ersin Tekeli, İmar ve Şehircilik Müdürü İpek Aksoy, Plan ve Proje Müdürü Sibel Elçi, Fen İşleri Müdürü Yusuf Açıkgöz ile Park ve Bahçeler Müdürü Seyfi Küçük de katıldı. Müdürler masa üzerindeki büyük Bayraklı haritasında İZSU yetkilileri ile birlikte görüş alış verişinde bulundu. Toplantıda, derelerin temizliği ve sosyal yaşam alanlarına dönüştürülmesi, kanal temizlikleri ve kot farklılıklarından kaynaklı koku sorununun giderilmesi, Smyrna kazı alanı ve Sevgi Yolu ile Doğançay'da meydana gelen su taşkınlarının çözümü, Emek Mahallesi'ndeki yağmur suyu birikintisinin önlenmesi, İZSU Bayraklı Merkez İstasyonu'ndaki koku sorununun giderilmesi gibi konular görüşüldü. İlçede önem arz eden sorunlar üzerinde hızla çalışmalara başlanmasına karar verildi.