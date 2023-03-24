Bayraklı'da çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor

Öğrencilerini kitap okumaya ve öğrenmeye teşvik etmek için çalışmalar yapan Bayraklı Belediyesinin Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri, Değirmen Kafe içindeki Kitap Kafe'yi ziyaret etti. 3-6 yaş arasındaki 30 öğrenci, kütüphane ve kitap okumanın önemi konusunda bilgilendirildi. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı Eğitim Modelimiz ile öğrencilerimiz derslerini yerinde ve deneyimleyerek öğreniyor" dedi.

Okul öncesi eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, eğitim kurumlarında hayata geçirdiği eğitim modeli ile öğrencilerine dersleri yerinde deneyimleyip, öğrenme ve aynı zamanda eğlenme imkanı sunuyor. Meyve ve sebzeleri pazar yerinde, doğa sevgisini ve çevreyi korumayı orman gezilerinde, hayvan sevgisini barınak ziyaretlerinde öğrenen çocuklar, kitap okumanın önemini de Kitap Kafe ziyaretiyle deneyimledi. Bu kapsamda 3-6 yaş arasındaki 30 çocuk Değirmen Kafe'deki kütüphaneyi gezdi. Öğretmenleri çocuklara kütüphaneyi, amacını ve neden ihtiyaç olduğunu anlattı. Eğitim modeli kapsamında verilen uygulamalı eğitimler, velilerde de memnuniyet yarattı. Öğrencilerin, gelişimleri için oldukça önemli olduğu belirtilen gezilerin devam edeceği belirtildi.

YERİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim kurumlarımızda hayata geçirdiğimiz Bayraklı Eğitim Modeli ile çocuklarımıza eğlenirken öğrenme imkanı sunuyoruz. Çocuklarımız doğayı, çevreyi, insanı, hayvanı, kitabı yaptıkları gezilerle daha iyi öğreniyor. Bu anlayışla geleceğin başarılı bireylerini yetiştiriyoruz" dedi.