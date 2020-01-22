Bayraklı'da çocuklar için Beyaz Kanatlı Kelebek

Bayraklı Belediye Tiyatrosu oyuncuları 'Beyaz Kanatlı Kelebek' oyunuyla yarıyıl tatilinde öğrencilerle buluştu. Çocuklar oyun boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bayraklı Belediye Tiyatrosu, yarıyıl tatilinde Kerem Yalçın'ın yazıp yönettiği 'Beyaz Kanatlı Kelebek' müzikli çocuk oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Her canlıya değer vermeyi anlatan, birlik, beraberlik, kardeşlik ve arkadaşlık duygularının pekiştirilmesini konu alan oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Müzikli tiyatro oyununda çocuklar da oyuncularla birlikte hep birlikte şarkılar söyleyerek, hoşça vakit geçirdi.

Her zaman yanlarındayız

Öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu doğrultuda çalışmaların süreceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her şey çocuklarımız ve onların geleceği için. Adalet, demokrasi, kardeşlik, özgürlük gibi değerlere sahip çıkan, aklı ve vicdanı hür bireylerin yetişmesi için her zaman çocuklarımızın yanında olacağız" diye belirtti.