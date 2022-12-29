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Bayraklı'da coşkulu yılbaşı kutlaması

Umutla beklenen 2023’ün coşkusunu toplumun farklı kesimlerine yayan Bayraklı Belediyesi, dezavantajlı çocuklar ve aileleri ile Havuz Tesisleri’nde buluştu. Aynı saatlerde Mandolin Orkestrası, belediye girişinde muhteşem bir dinleti sunarken, Başkan Sandal da muhtarlarla Yeni Yıl Yemeğinde bir araya geldi

Bayraklı'da coşkulu yılbaşı kutlaması
29 Aralık 2022 Perşembe 11:50

Bayraklı Belediyesi, 2023’ü coşku ile karşıladı. Yılbaşı sevinci, yılın son günlerinde ilçenin farklı kesimlerine yayıldı. İlk olarak Bayraklı Havuz Tesisleri’nde engelli çocuklar ve aileleri için kutlama programı düzenlendi. Özel gereksinimli 80 çocuk, animasyon ekiplerinin gösterileri ve şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi, yeni yıl pastası kesildi. CB Nova Gayrimenkul de çeşitli hediyelerle çocukların coşkusuna ortak oldu. Aynı saatlerde Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası da belediye girişinde vatandaşlara yönelik dinleti düzenledi. Bu güzel sürpriz, belediyeyi ziyaret eden vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise mahalle muhtarları ile yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Başkan Sandal’ın eşi Aylin Sandal, oğulları Yağız Sandal, muhtarlar ve eşleri katıldı. Etkinlikte, 2023’ün sağlık ve huzurla geçmesi temennisinde bulunuldu.

“HUZUR, MUTLULUK, SAĞLIK DİLİYORUM”


Başkan Sandal “Geride bıraktığımız yıllar, bizler için çok pozitif geçmedi. Başta pandemi ve deprem olmak üzere, toplumumuzun genelini üzen, mağdur eden süreçler yaşadık. Buna rağmen yaşama sevincimizden, hizmet aşkımızdan ve umudumuzdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Diliyoruz ki 2023’te bu acıların tamamı geride kalır. Her yerde huzurun ve bereketin olduğu, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği yeni, umut dolu ve güzel bir yıl temenni ediyoruz. Vatandaşa hizmet noktasında omuz omuza çalıştığımız muhtarlarımızın emeğinin ve değerinin farkındayız. 2023’te de uyum içinde çalışacağımızdan eminiz. Yeni yıl hepimize huzur, mutluluk ve sağlık getirsin” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #yılbaşı
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