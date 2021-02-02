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Bayraklı'da duvar arabaların üzerine çöktü

İzmir'de yaşanan yağmur felaketinde Bayraklı'da istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 6 araç hasar gördü

Bayraklı'da duvar arabaların üzerine çöktü
02 Şubat 2021 Salı 16:32

Kaan Alişan- İzmir'de etkili olana aşırı yağmur çok sayıda hasara neden oldu. Bunlardan biri de İzmir Bayraklı'da yaşandı. Bayraklı 1610 sokakta bulunan bir otoparkın kenarındaki istinat duvarı yıkıldı. 

O sırada duvar kenarında olan 6 araç taş ve toprakların altında kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımı ile duvarın altından çıkartıldı. Araçların kullanılamayacak şekilde hasar gördüğü gözlendi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #izmir yağmur #duvar çöktü
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