Bayraklı'da esnaf isyan etti: Eve ekmek götüremez durumdayız

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş ile birlikte pandemi ve deprem felaketlerinden etkilenerek sıkıntılı günler geçiren ilçe esnafıyla bir araya geldi

Bayraklı'de Başkan Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, esnafla bir araya geldi. Burada sorunlarını anlatan esnaflar yaşadıkları duruma isyan etti. Pandemi sürecinde dükkanların kapalı kaldığını belirten Ertuğrul Civelek, üstüne bir de kiralara zam geldiğini söyledi. Devletten hiç destek görmediğini belirten Civelek, esnafın evine ekmek götüremez durumunda olduğunu anlattı. Başka bir esnaf Özdoğan Yayman da depremde sahip olduğu kafenin hasar gördüğünü ve devletten hiç destek görmediğini söyledi.

Esnafın sorunlarını dinlemek ve çözümler bulmak için Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri, esnaf odası yöneticileri ve pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ilçe esnafı katıldı.

BELEDİYELERİN DURUMU ESNAFTAN ÇOK FARKLI DEĞİL

Açılış konuşmasında belediyelerin sınırlı kaynaklarla durumunun esnaftan çok farklı olmadığını vurgulayan Başkan Sandal, “Ekonomik kriz, pandemi, deprem, sel gibi afetlere rağmen bütün gücümüzle esnafımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Komisyonlarımızdan, meclis üyelerimizden gelen öneriler çerçevesinde meseleye katkı sunmak isterken; bunun dışında büyükşehir ve diğer belediyelerin yaptığı iyi örnekleri de vatandaşımıza yansıtmaya çalıştık. Bugüne kadar toplam 5 milyon liraya yakın destek sunduk. Bin 468 işyerine ait reklam ve ilan vergisinden vazgeçtik. Bin 668 işyerine ait çevre ve temizlik vergilerine ait alacağımızdan vazgeçtik. Bu işyerlerine ait katı atık vergileriyle ilgili alacağımızdan vazgeçtik. Pazarcılarımıza yönelik olarak açılmayan günlerle ilgili tahsil edilen ücretlerin tamamından vazgeçmiş durumdayız. Kıraathane sahiplerine gıda ve 500'er lira destek olduk. Bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olacağız. Özellikle deprem bölgesindeki esnafımızın yaşadığı hasarın, var olanın 5 katı olduğunu biliyoruz. Oradaki esnafımızın derdi ülke genelindeki esnafımızın sıkıntılarından daha fazla. Her zaman tüm gücümüzle esnafımızın yanında olacağımıza söz veriyorum” dedi.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ

Bu zorlu süreçten en fazla etkilenen kesimin esnaf olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “Esnafla doğrudan bir araya gelelim ve sorunları çözmekle ilgili ortak akıl oluşturalım istiyoruz. İlçelerimizdeki çözümleri de İzmir'in her yerinde ortaklaştırmayı planlıyoruz. Ülkemiz bir ekonomik kriz yaşıyordu, buna bir de pandemi eklenince krizin etkileri daha fazla hissedilmeye başlandı. Yapılan kısıtlamalar ve tedbirlerden en çok etkilenen kısım esnaf oldu. Kiranız, çalışanlarınız, vergileriniz, faturalarınız var. Bunlardan arta kalırsa da hayatınızı geçindirmeye çalışıyorsunuz. Bu süreç hem sağlık hem de ekonomik anlamda hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz süreç oldu. Bayraklı'da gerek ilçe belediyemiz gerek Büyükşehir Belediyemiz; deprem, pandemi ve ekonomik krizden dolayı esnafımızın yanında olmaya gayret etti. Yapılan desteklerin sürdürülebilir olması için merkezi hükümet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Pandemi döneminde iktidar partisi mensup olmayan belediyelerin yardım kampanyalarının ciddi şekilde engellendiğini gördük ancak bu bizim çalışma azmimizi engellemedi. İmkanlarımızı zorlayarak, yeni imkanlar yaratarak başlatılan dayanışma kampanyaları Türkiye'ye örnek oldu. Bu süreçte sizi dinlemek ve eksik kalanları tamamlamak üzere 9 ilçemizde bu toplantılarımızı yaptık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, defaatle esnafla ilgili alınması gereken tedbirler, çıkarılması gereken yasalar, yapılması gereken uygulamalarla ilgili açıklamalar yaptı. Bu toplantılarla bunun mücadelesini biz de yerelde vermeye devam edeceğiz ve toplantılardan elde ettiklerimizi genel merkezimize ileterek, kalıcı çözümlerin ortaya konulması için mücadele vereceğiz. Genel olarak esnafımızın sorunları ortak. Bugünler de geçecek. Pes etmeyeceğiz. Pandemi, deprem gibi felaketler bir sınavdı. Bu konuda CHP'li belediyeler olarak süreci alnımızın akıyla atlattığımızı düşünüyorum ve gerek Serdar Başkanımıza, gerekse Tunç başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş da, “Karşılıklı fikir ve görüşlerinizi almak çözümler bulmak üzere buradayız. Bugüne kadar ülke genelinde birçok kaynağımız heba edilmemiş olsaydı, bu kaynaklar esnafımıza, vatandaşımızın sorunlarının çözümüne ilaç olabilirdi. Ama hiçbir şey için geç kalınmadığını biliyoruz. Sessiz kalan toplumlar sorunlarını çözemez. Esnafa yönelik somut projeleri kamuoyuna dönüştürdüğümüzde ve hayata geçirmek için birlik olduğumuzda her şeyi başarabiliriz. Bu inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

ESNAF EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR

Daha sonra söz alan Bayraklılı esnaf; sorun, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Bu kapsamda Bayraklı Çarşı Esnafı Derneği Başkanı ve Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Ertuğrul Civelek, İzmir'de 3 binin üzerinde kıraathane var. Hepimizin sorunları ortak. Gittiğimiz makamlar bizi sadece dinlemekle yetiniyorlar. Pandemi sürecinde dükkanlarımız kapalı kaldı, kiralarımıza yüzde 15 zam yapıldı, geciken kiralarımıza zam konuldu. Örneğin kıraathane veya tekstil dükkanım için kira desteği alamadım. Devletten hiçbir destek görmedim. Bunun yanında elektrik, su, stopaj, kredi gibi ödemelerimiz var. Esnaf bitmiş durumda. Esnaf evine ekmek götüremez hale geldi. Bu süreçte Bayraklı Belediyesinden esnafımıza destekler yapıldı bunun için çok teşekkür ediyoruz. Tüm sorunların ele alınabileceği bir Esnaf Masası kurulmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte sesimizi daha güçlü şekilde çıkarabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ESNAF, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Restoran sahibi Ömür Saban ve Mahmut Özerkan, pandemi sürecinde zaman zaman kapalı kalan bu süreçten olumsuz etkilenen restoran sahiplerine sınırlar dahilinde kaldırım işgaliyeleriyle ilgili destekte bulunulmasını istedi. Restoranlarının önü veya yanı uygun olan esnafın masa sandalye koyup, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde hizmet edebilmesi için talepte bulunuldu.

Pandemi sürecinde elektrik ve su faturalarını ödeyemediği için kesintiler yaşadığını belirterek sıkıntılarını anlatan Özdoğan Yayman, “Depremde sahip olduğum kafe hasar gördü destek almadım. 11 Mart 2020’den bu yana hiç destek görmedim devletten. Kimse esnafı kandırmasın. Bize bunu reva görenlerin düşünmesi lazım. Çözümler bulması lazım” dedi.

Düğün ve organizasyonların çok kısıtlı olarak devam etmesinin sektörden kazanç sağlayan esnafı kepenk kapatma noktasına getirdiğini belirten Zeki Oto ise, Bayraklı Belediyesinin reklam, tabela, katı atık gibi vergileri almaması, esnafa yaptığı destekler için çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımız çok büyük ve tüm esnaf destek bekliyor” diye konuştu.

ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERİRİZ

Esnafın konuşmalarının ardından söz alan Başkan Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: Her şeyi doğru yapıyoruz diye bir iddiamız yok. Eksiklerimizi tamamlamak üzere bir araya geldik. Esnaf masasıyla ilgili tüm esnafımızı tümüyle içine alabilecek bir dernek olursa biz bundan mutlu oluruz. İlgili birimlerimize ‘esnafımızı tolere edin mümkün olduğunca mağdur etmeyin’ diyoruz ancak gelen şikayetlere yapacak başka bir işlem yok. Sorun neyse çözülebilecek bir formül varsa her zaman elimizden geleni yaparız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız.