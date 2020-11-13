Bayraklı'da ev eşyası kampanyası başladı

'Biz büyük bir aileyiz, Biz Bayraklıyız' diyerek, yaraların sarıldığı Bayraklı'da, ev eşyası ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik "El Ver Gönül Al" kampanyası başladı.

Çalışma kapsamında internet üzerinden başvuracak vatandaşlar, ev eşyası desteğinde veya ihtiyaç talebinde bulunabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaralarımızı birlikte saracağız. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Bir kira bir yuva" kampanyası gibi iyilik ağını büyütecek "El Ver Gönül Al" uygulaması kapsamında eşya desteğinde bulunmak isteyen yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri Bayraklı'da bir araya geliyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen kampanya ile tüm ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin karşılanması hedefleniyor.

İyiliği büyütelim

Depremin ilk gününden itibaren kimseyi yalnız bırakmayan ve gece gündüz enkaz alanlarında, çadırların kurulduğu bölgelerde vatandaşları ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, her alanda ilçe sakinlerine destek olunacağını belirterek, "El Ver Gönül Al" kampanyasıyla ev eşyası ihtiyacı olan depremzedelere destek olmak istediklerini ifade etti. Bayraklı Belediyesi Kriz Koordinasyon Merkezi'nde ilk andan itibaren yoğun çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sandal, "Tüm ekiplerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için büyük özveriyle çalışıyor. Bu süreçte bir nebze de olsa yardımımız dokunuyorsa ne mutlu bize. Emeği geçenlere ve yardımseverlerimize teşekkür ederim" dedi. Bayraklı'da iyiliği büyütmek istediklerinin altını çizen Başkan Sandal, tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Uygulama nasıl işliyor?

Kampanyaya katılarak depremzede vatandaşlara destek olmak isteyenler; elvergonulal.bayrakli.bel.tr internet adresi üzerinden (Mobilya ya da beyaz eşya için) 'Eşya ihtiyacım var' veya 'Eşya yardımı yap' butonuna tıklayıp, ilgili formları doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Web sitesindeki müracaat sonrası belediye sistemine gelen bilgiler, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek onaylanıyor ve hemen harekete geçiliyor. Ekipler, program dahilinde destek veren ile ihtiyaç sahibine aracılık ederek, ev eşyalarının teslimini gerçekleştiriyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

1- (elvergonulal.bayrakli.bel.tr ) internet sitesini tıklayın.

2- Destek olmak istiyorsanız (Eşya Yardımı Yap) butonunu tıklayın.

3- İhtiyaç sahibiyseniz (Eşya İhtiyacım Var) butonunu tıklayın.

4- Karşınıza çıkan bilgi formunu eksiksiz doldurun veya destek olmak istediğiniz ürünü satın alıp; (il,ilçe, telefon ve fatura bilgilerinizi yazın)

5- Gönder butonuna basarak başvurunuzu tamamlayın.

AHBAP'tan kira desteği

Geçtiğimiz günlerde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelerek deprem sonrası Bayraklı'da yaraları birlikte sarmak için dayanışma kararı alan AHBAP Derneği Kurucusu ünlü Sanatçı Haluk Levent, dernek olarak 20 aileye 1 yıl boyunca kira desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Sandal, ünlü şarkıcıya duyarlılıklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. İzmir depremin ardından AHBAP Derneği olarak yardımlarla depremzedelerin yanında olan ünlü Sanatçı Haluk Levent, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Levent, Bayraklı Belediyesi iş birliği kapsamında deprem bo¨lgesine bin 500 koli yardımda bulunduktan sonra AHBAP Derneği olarak şimdi de 20 depremzede ailenin 1 yıl boyunca kiralarını karşılayacaklarını açıkladı. Davranışıyla İzmirlilerin gönüllerinde bir kez daha taht kuran ünlü şarkıcıya desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandal, depremden etkilenen vatandaşlar adına minnettar olduğunu ifade etti.

Zor günleri birlikte atlatacağız

Bayraklı'da inanılmaz bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayarak el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığının altını çizen Başkan Sandal, "Gücümüze güç katan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız. İlk günden itibaren olduğu gibi barınma, gıda, ısınma ve temizlik gibi temel ihtiyaçları vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şartları daha da iyileştireceğiz ve tüm ihtiyaçlara yanıt vermeyi sürdüreceğiz” dedi.



