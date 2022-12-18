Bayraklı'da evcil hayvanlar için 'Pati Park'

Sahipsiz sokak hayvanları için yapılan çalışmalarla fark yaratan Bayraklı Belediyesi, evcil hayvanlar için özel tasarlanan köpek parklarıyla da hayvanseverlerden tam not aldı

Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme sorunlarına yönelik projelerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, sahipli can dostlar için de ilçeye kazandırılan köpek parklarıyla hayvanseverlerin takdirini topladı. Bu kapsamda son iki yılda ilçeye iki yeni köpek parkı yapıldı. Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan Hasan Ali Yücel Parkı'ndaki bin 475 metrekare alana sahip köpek parkına 12 adet parkur elemanı yerleştirildi. Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Şehit Kara Pilot Ümit Özerli Parkı içine de 285 metrekarelik köpek parkı inşa edilerek 6 adet parkur elemanı monte edildi. Çalışmalar hayvanseverlerin beğenisini kazandı, vatandaşlar Bayraklı Belediyesine teşekkür etti. Değerlendirilebilecek alanlara yeni köpek parklarının kazandırılması için çalışmaların süreceği belirtildi.

DESTEKLER SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu dünyada yalnız değiliz. Hayatı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Bize düşen görev onların temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında elimizden geldiğince hayatlarını da kolaylaştıracak, sosyalleşmelerini sağlayacak işler yapmak. Bu doğrultuda hayvan dostu belediye olarak ilçemizdeki sokak hayvanlarına da sahipli can dostlarımıza da imkanlarımız dahilinde desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.