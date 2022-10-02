Bayraklı'da gerçeğini aratmayan tatbikat

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası etkinliği kapsamında Bayraklı Belediyesi hizmet binasında yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Senaryoya göre; 3'üncü katta elektrik kontağından çıkan yangında binada mahsur kalan personeller, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Başkan Serdar Sandal, canı pahasına, büyük özveri ve cesaretle görevini sürdüren İzmir İtfaiyesi ekiplerine teşekkür etti.

GERÇEĞİNİ ARATMADI!

İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesinde yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 7'inci katta mahsur kalan bir personel ile yangının çıktığı 3'üncü kattaki kişi kurtarıldı. Tatbikat kapsamında Bayraklı Belediyesi ana hizmet binasının üçüncü katında elektrik kontağından çıkan yangına; iki arazöz, bir merdivenli araç, bir AKS 110 kurtarma aracının yanı sıra paramedik ekiplerle müdahale edildi. Tatbikatta, sirenler eşliğinde yangını fark eden personeller hızla acil çıkış merdiveninden tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, kontrol altına aldı. Personellerin ve sokaktan geçen vatandaşların ilgiyle izlediği tatbikat başarıyla sonuçlandı.

BAŞKAN SANDAL'DAN TEŞEKKÜR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hiçbir zaman yaşanmasını istemediğimiz olaylara karşı tedbirli olmak, bu konuda bilinçlenmek çok önemli. Bu kapsamda belediye binamızda yangın tatbikatı gerçekleştirerek farkındalık yaratan, canı pahasına, büyük özveri ve cesaretle görevini sürdüren İzmir İtfaiyesi ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.