Bayraklı'da havalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

Bayraklı'da havalı tüfekle bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde 35 KGM 96 plakalı araçta bulunan Teyfik A., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Selim İ. tarafından havalı tüfekle bacağından vuruldu.Şüpheli Selim İ. olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Teyfik A. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.