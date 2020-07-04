Bayraklı'da hayırseverlerce yaptırılan cami açıldı

Bayraklı'da, hayırsever Balcı ailesince yaptırılan cami açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacı Osman ve Hacı Hatice Cami'nin açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, hayırsever Balcı ailesinden Süleyman Balcı, Ahmet Balcı ve aile yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Köşger, Ahmet ve Süleyman kardeşlerin babaları ve annelerini güzel bir eserle yâd ettiğini belirterek, "Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Bundan dolayı değerli hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca malı hayra harcamak nasip meselesidir. Allah mal mülk verecekse herkese kendi rızası doğrultusunda hayırlı işlere harcayacak mallar versin." ifadelerini kullandı. Köşger daha sonra Süleyman ve Ahmet Balcı'ya hayırlarından dolayı plaket takdim etti. Ardından dualar eşliğinde cami açılışı gerçekleştirildi.