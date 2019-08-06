Bayraklı'da hazırlıklar tamam

Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Zabıta, Veteriner, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerinden görevli ekipler kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tüm tedbirleri alarak, bayramı beklemeye başladı. Ayrıca nöbetçi ekipler, bayram süresince hizmet vermeye devam edecek.

Doğançay'daki Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü binası yanında kurulan kurban satış ve kesim yerinde vatandaşların sağlıklı, rahat ve temiz bir şekilde kurbanlık alabilmesi için bütün detaylar düşünüldü. Hem kurbanlık hayvanların sağlığı hem de memleketin dört bir yanından hayvanlarını Bayraklı'ya getiren satıcıların rahatlığına özen gösterilen çalışmalar kapsamında Zabıta, Veteriner, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerinden görevli ekipler koordineli şekilde çalışıyor. Satıcıların elektrik, su, banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçları karşılanırken kurbanların yasalara uygun ve sağlıklı olup olmadıklarının da kontrolü sağlanıyor. Düzenli olarak temizlenen alan ve çadırlar aynı zamanda ilaçlanıyor. Bayraklı Belediyesi Zabıta ekipleri pazardaki satış yerlerinin işleyişini sürekli kontrol altında tutarken, aynı zamanda pazara getirilen hayvanların küpe numaralarını da tek tek inceleyerek, ilçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen listeyle eşleşip, eşleşmediğinin kontrolünü yapıyor.

Belirli alanda kesim

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de 10 Ağustos'tan başlayarak, bayramın son gününe kadar kaçan hayvanların yakalanması için her an teyakkuzda olacak. Öte yandan Bayraklı Belediyesi zabıta ve veteriner ekipleri, müftülük, ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden oluşan Bayraklı Kaymakamlık Kurban komisyonunca belirlenen sokak, cadde ve alanların dışında izinsiz kurbanlık satışı ve kesimin yapılmaması için gerekli uyarılarda bulunulacak. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Ücretsiz servisler

Bayraklı Belediyesi, bayram süresince Doğançay kurban satış ve kesim alanına gitmek veya kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kurban satış ve kesim alanına gidecek vatandaşlar Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk heykeli önünden arife günü dahil her gün 11:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz servislerden yararlanabilecek. Doğançay Mezarlığı'nda kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için ise; arife günü dahil bayramın 1 ve 2'nci günleri Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk heykeli önünden 11:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz servis kaldırılacak.

Kesim alanları

Kaymakamlık kurban komisyonunca belirlenen kurban kesim yerleri ise; Doğançay Kurban Satış ve kesim yeri, Yeni Girne Pazar yeri, 75. Yıl Pazar Yeri, Özkanlar eski pazar yeri, Çamkıran pazar yeri ve Osmangazi pazar yeri olarak belirlendi.