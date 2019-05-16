Bayraklı'da her çarşamba temizlik var

Bayraklı Belediyesi, ilgili tüm birimleriyle ilçe sokaklarında bahar temizliğine başladı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçeyi gezerek, sokak ve caddeleri bahara hazırlıyor. Bu kapsamda Mansuroğlu Mahallesi'den başlayan çalışmaları inceleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 15 gün boyunca 24 mahallenin pırıl pırıl olacağını ve sonrasında da her Çarşamba düzenli olarak genel temizlik yapılacağını belirtti. İhtiyaç duyulan mahallelerin temizliğinin rutin olarak yapılacağını ifade eden ekipler, tüm sokakların 15 günde tamamlanacağını söyledi. Öte yandan zabıta ekipleri de cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi, engelli yollarına park eden araçların kaldırılması, yanlış yere park edilen araçların uyarılması noktasında çalışma yürüttü.

Yeni pazar yeri müjdesi

Haşim İşcan Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sandal, tebrikleri de kabul etti. Mahalle sakinleri, Sandal'a teşekkür ederek, bu çalışmaların sürmesini istedi. Özkanlar Pazar Yeri ile ilgili de gelen talep üzerine Sandal, "Seçimde verdiğimiz sözü tutacağız. Sorunu çözeceğiz. Özkanlar'a yeni pazar yeri yapacağız" dedi.

HAYTAP'tan teşekkür

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın Bayraklı'da deve güreşlerini kaldırma kararının ardından vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), İzmir temsilcileri Başkan Sandal'ı makamında ziyaret ederek, deve güreşlerinin iptali ile ilgili kararından dolayı teşekkür belgesi verdi.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı 2010 yılından bu yana sürdürülen deve güreşleri etkinliğini iptal ederek, buraya harcanacak bütçenin eğitime aktarılacak olmasından dolayı tebrik etti. Kararın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Önder, Sandal'a teşekkür belgesi verdi, sokak hayvanları ile ilgili kitap hediye etti.

Bugüne kadar aldığı teşekkür belgelerinin en anlamlısı olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Alınan kararın ardından vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek gelmesi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Deve güreşlerine harcanacak para maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen çocuklarımız için harcanacak. Bana verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.