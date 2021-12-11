Bayraklı'da "insan hakları" paneli

Bayraklı Belediyesi, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Yerel Yönetimler ve İnsan Hakları Paneli düzenledi. Evrensel insan hakları ve özgürlüklerin önündeki engeller konuşuldu. Başkan Serdar Sandal "Aydınlık yarınlar ve özgür bir gelecek için mücadelemiz hiç bitmeyecek" dedi

Osmangazi Hizmet Binası'nda düzenlenen panele; İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, CHP İnsan Haklarından Sorumlu MYK Üye Yardımcısı Avukat Ali Deman Güler ve Avukat Evren Çıldır konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise CHP eski PM üyesi ve Siyaset Bilimci Didem Gültekin yaptı. Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hukuk Fakültesi öğrencileri paneli ilgiyle izledi. Panel sonunda katılımcılara çiçek ve plaket takdim edildi.

"AYDINLIK YARINLAR, ÖZGÜR GELECEK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Evrensel insan hakları kurallarının hiçe sayıldığı, özgürlüklerin ve düşüncelerin göz ardı edildiği bir süreçte düzenlediğimiz bu panel oldukça anlamlı. "Aydınlık yarınlar ve özgür bir gelecek için mücadelemiz hiç bitmeyecek" dedi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel "Hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacağız. Demokrasinin gerçek anlamda yeniden inşa edilmesi ve evrensel insan haklarının korunması için birlikte mücadele edeceğiz. Tek yumruk olacağız ve yaşanabilir bir ülkeyi birlikte kuracağız. Başka çaresi yok" dedi.

HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Avukat Ali Deman Güler "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne göre; insanlar doğuştan eşit, onurlu haysiyetli kabul edilir. İnsan hakları dediğimiz budur. Barınma, çalışma, eğitim, gıda, ulaşım gibi temel haklarımız da bunun içindedir. Yoksullaşmanın zirve yaptığı günümüzde bize düşen görev de evrensel insan haklarını korumaktır" diye konuştu.

KENT HAKKI TÜM HAKLARIN TEMELİDİR

Avukat Evren Çıldır "Vatandaşların kent hakkı için ihtiyaçları karşılanamıyorsa, vatandaşa sormadan karar alınıp, bir şeyler yapılıyorsa adli olarak hakkınızı aramaya başlamanın vakti gelmiş demektir. İzmir Kent Hakkı Merkezi adına her vatandaş için biz üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız" dedi.