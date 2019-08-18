Bayraklı'da intihar girişimi

Bayraklı'da, bunalıma giren A.E. (29), 10 metre yükseklikteki köprüye çıkıp, demirliklere tutunarak kendisini sarkıttı.

Bayraklı'da intihar girişimi
18 Ağustos 2019 Pazar 13:39

A.E. olayı görenler tarafından çekilerek tekrar köprüye çıkarıldı. Olay, öğlen saatlerinde, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğunu iddia eden A.E., yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüye çıktı.A.E. bir süre sonra elleriyle köprü demirini tutup, kendisini boşluğa sarkıttı. Olayı gören çevredekilerden bazıları boşlukta salınan A.E.'nin yanına geldi. Çevredekilerden bazıları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi bazıları da A.E.'nin elinden tutup yukarı çekmeye çalıştı. Yardıma gelen birkaç kişi sayesinde, A.E. itfaiye ve sağlık ekipleri gelmeden yukarı çekilerek köprüye çıkarıldı. Olay yerine gelen polis, A.E.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Önceki Haber
Havai fişekler ormanlık alanı yaktı
Sonraki Haber
Karşıyaka'da engellilerin sesi oluyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.