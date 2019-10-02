Bayraklı'da 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

Bayraklı'da, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.

Bayraklı'da 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
02 Ekim 2019 Çarşamba 11:19

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki evde sahte içki üretimi için kullanılan malzemeler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin bilyeli kapak ve 29 bin etiket ele geçirdi. Soruşturma kapsamında, evdeki Selçuk Y. ve Salih T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


 


 


Kaynak: DHA
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