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Bayraklı'da kedilere özel ev

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kış aylarında soğukta kalan ve beslenme konusunda zorlanan sokak kedileri için hazırladığı modern kedi evlerini parklara yerleştirmeye başladı

Bayraklı'da kedilere özel ev
01 Ocak 2023 Pazar 13:22

İlçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz kedilerin sorununa çözüm üretecek bir çalışma başlatan Bayraklı Belediyesi, belediyenin atölyelerinde hazırlanan modern kedi evlerini parklara yerleştirmeye başladı. İlk etapta 15 adet hazırlanan yuvaların ilki ekipler tarafından Mansuroğlu Mahallesi'nde bir parka yerleştirildi. Süreç içinde yaygınlaştırılacak olan yuvaların, özellikle kış aylarında, sokak kedilerinin barınma sorununa çare olacağı belirtildi. Kediler için hazırlanan ve zorlu hava koşullarına da dayanıklı olan yuvalar hayvan severlerin de yüzünü güldürdü. Duyarlı vatandaşlar, yapılan hizmet için Bayraklı Belediyesi'ne ve Başkan Serdar Sandal'a teşekkürlerini iletti.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sokak hayvanlarından hepimiz sorumluyuz ve toplumun her kesimi olarak aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Çünkü bu dünya sadece bizim değil, hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle bize düşen görev bir yandan belediye faaliyetlerimizi sürdürürken diğer yandan da can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmak. Yeni yıla yeni yuvalarında giren can dostlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Etiketler; #bayraklı #kedi #haber
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