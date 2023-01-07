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Bayraklı'da kilit parke seferberliği!

İlçe genelinde başlattığı kaldırım, parke taşı ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu ve Soğukkuyu'da 7 farklı mahallede, 5000 metrekarelik alanda kilit parke düzenlemesi başlattı. İhtiyaç duyulan noktalarda gerçekleşen çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürdü

Bayraklı'da kilit parke seferberliği!
07 Ocak 2023 Cumartesi 12:36

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yol, kaldırım ve parke taşı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayraklı'da vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi amacıyla zamanla bozulan yaya ve araç güzergahları bu kapsamda yenileniyor. Ekipler, 24 mahallenin tamamında yenileme, asfaltlama, kilit parke ve bordür döşeme işlemleri yapıyor.

BOZULAN NOKTALAR YENİLENİYOR

Mansuroğlu ve Soğukkuyu mahallelerini kapsayan toplam 7 sokakta da çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde parke ve kilit taşı gereksinimlerini karşıladı. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde, kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"AMAÇ: DAHA MODERN BAYRAKLI"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "İlçemizi daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Yollarımızla, parklarımızla, sosyal donatı alanlarımızla vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yollarımız ve kaldırımlarımız için en hızlı ve kalıcı çözümleri üretip, uyguluyoruz. dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı
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