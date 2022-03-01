Bayraklı'da kurulan ‘Ayda Bebek Anaokulu’ için kayıtlar başladı

Okul öncesi eğitime verdiği önem ve hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Bayraklı Belediyesi, Çamkıran’da hizmete açacağı Ayda Bebek Anaokulu için hazırlıklarını tamamladı. Yapım çalışmaları biten anaokulu için kayıt dönemi başladı. 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi, Nisan ayında kapılarını açacak. Ayda Bebek Anaokulu Türkiye’de bir ilke imza atarak ücretini sosyal adalet anlayışına göre şekillendirecek ve her aileden geliriyle orantılı bir ücret talep edecek. Başkan Sandal “Modern eğitim tesisimiz ve liyakata dayalı seçilen öğretmenlerimiz ile aydınlık nesiller yetiştireceğiz” dedi

Okul öncesi eğitim çalışmalarında örnek adımlar atan Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki ilk eğitim yuvası olan Ayda Bebek Anaokulu’nun yapım çalışmalarını tamamladı. Çamkıran’da hizmete sunulacak olan ve fiziki açıdan ‘İzmir’in En Büyük Anaokulu’ unvanını taşıyan anaokulu için kayıtlar başladı. 11 sınıftan oluşan anaokulu, 200 öğrenci kapasiteli olacak. Türkiye’de ilk kez, ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi uygulanacak. Milli Eğitim müfredatına göre eğitim verecek olan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğenilen eğitim yuvasında, sınavla seçilen ve liyakata dayalı olarak görevlendirilen uzman eğitim kadrosu görev yapacak. Çocukların kendi eğitim süreçlerine aktif katılabileceği, ilgilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim alabileceği Ayda Bebek Anaokulu eğitime yeni soluk getirecek. Kayıt ve detay için; 0501 367 87 35 ve 344 34 91 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek. Bayraklı Belediyesi’nin, Postacılar ve 75. Yıl mahallelerinde çalışmalarını sürdürdüğü iki yeni anaokulu da yakın zamanda eğitime açılacak.

EĞİTİMDE “BAYRAKLI MODELİ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’da, çocuklarımız Cumhuriyet’in ışığında büyüsün istiyoruz. Bu amaçla hizmete açacağımız Çamkıran-Ayda Bebek Anaokulumuzu tamamladık. Kayıtlarla birlikte, Bayraklı’ya özel bir eğitim modelini de başlatıyoruz. Ailenin gelir bütçesine göre ücretlendirme sistemi ve bağımsız sınavla seçilen öğretmenlerimizle, Türkiye’ye örnek bir eğitim modelini hizmete alıyoruz. Bu model çocuğun eğitim sürecine demokratik katılımını ve merakını merkeze alan, ekolojik yaklaşımlardan esinlenen çağdaş, bilimsel bir model olacak. Ayda Bebek Anaokulu’nun ardından, Postacılar ve 75. Yıl’da da yeni eğitim yuvalarımızı hizmete açacağız” dedi.



