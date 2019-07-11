Bayraklı'da memura yüzde 21 zam

Bayraklı Belediyesi'nde görev yapan memur ve sözleşmeli memur 372 çalışana toplamda yüzde 21 zammı kapsayan toplu iş sözleşmesi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalandı. Başkan Sandal, "Çalışan arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmek bizim asli görevimizden bir tanesi. Eski sendikacı bir babanın oğlu ve sendikal faaliyetlerde bulunmuş biri olarak şimdi masanın diğer tarafında bulunmak heyecan verici. Biz sendikacı arkadaşlarımızla tek oturumda meseleyi kapattık. Çok uzatmadık. Sözleşmeden doğan haklarınızı güle güle harcamanızı diliyorum" dedi.

Toplu iş sözleşmesi töreni Bayraklı Belediyesi hizmet binası bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başkan Sandal ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Bozkurt'un yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve memurlar katıldı. Tören öncesi canlı müzik dinletisi sunuldu.

Hak mücadelesinden memnunuz

Bayraklı'da bir görevi devralmadıklarını yeni bir sayfa açmaya geldiklerini vurgulayan Başkan Sandal, "Bizim işçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla, çalışan emekçi arkadaşlarımızla bir alıp veremediğimiz yok. Onların şartlarını koşullarını iyileştirmek bizim asli görevlerimizden biri. Emek mücadelesinde bu her iki sendikamızın da şu an örgütlü olan DİSK ve KESK'in Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesindeki rolünün de farkındayız. Bu arkadaşlarımızın da bugün burada örgütlü olmaları çalışanlarımızın temel haklarıyla ilgili mücadele etmeleri bizi özellikle memnun ediyor. Biz Bayraklı'da bir görevi devralmadık. Biz yeni bir sayfa açmaya geldik. Bir görevi devralmıyoruz. Yapılan işlerin sürekliliği ile ilgilenmiyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfamızın ilk sayfasına ahlakı, vicdanı, liyakati, kamuya hizmeti, vatandaşa hizmeti, birlikte üretmeyi, birlikte paylaşmayı, kenti yeni vizyonlara götürmeyi yazacağız. Süreç ilerledikçe bizim yapmak istediklerimizi çalışan arkadaşlarımız daha yakından görecekler. Onun için çalışan arkadaşlara belirli vaatlerde bulunmanın anlamı yok. Biz yapacağız arkadaşlarımız görecekler ve takdir edecekler" diye konuştu.

Bayraklı, ufkumuzu görecek

"Bugüne kadar atıl bırakılmış bir kentin temel sorunlarını hep birlikte çözeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Sandal, " Katılımcılığın ne demek olduğunu aslında stratejik planı hazırlarken paydaşlarımıza giderek sorularımızı sorarken, beklentilerini alırken gösterdik. Bizim burada bu stratejik plana destek veren arkadaşlarımızla birlikte aslında ufkumuzda ve hayalimizde ne olduğunu da kısa vadede bütün Bayraklı ve çalışan arkadaşlarımız görmüş olacak. Daha yolun başındayız. Desteklerinizi esirgememenizi diliyorum. Ben şahsi bir destek istemiyorum. Ben beni seven bir sendikacı istemiyorum. Benim sözümü dinleyen bir sendika istemiyorum. Ben sadece görevinizi hakkıyla yapmanızı, elinizi vicdanınıza koyarak, çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, yoksullarımızın, yatağa aç giren vatandaşlarımızın, okula gidemeyen çocuğumuzun derdine derman olacak şekilde şekillendirmenizi istiyorum. Ben 7/24 çalışacağım. Bütün arkadaşlarımda da aynı özveriyi bekliyorum. Şunu bütün arkadaşlarımız bilsin ki, farklı anlamlarda iş dışındaki herhangi bir işleme müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Liyakate ne kadar önem veriyorsak; sendikayla sözleşme imzalarken, nasıl üzerimizden düşen görevleri yerine getiriyorsak, sizden beklediğimiz performansın da takipçisi olacağız. Bu vesile ile sözleşmeden doğan haklarınızı güle güle ailenizle güzel günlerde harcamanızı diliyorum" dedi.

Katkı sunduk

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise, "Pasta büyüdüğünde de emin olun şu masada konuştuklarımız rakamlarsa sorun rakamlar da büyüyecektir. Bu konuda bizim yol arkadaşımız yoldaşımız sevgili Serdar Sandal başkana gerçekten destek olmak katkı sunmak gibi temel bir görevimiz var. Çünkü içimizden biri. Birbirimize sahip çıkan destekleyen bir süreci mutlaka büyütmeliyiz" diye konuştu.