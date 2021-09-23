NEDENİ: ERGENLİK!
NEDENİ: ERGENLİK!
0
KARŞIYAKA'YA BEKİR COŞKUN HEYKELİ
KARŞIYAKA'YA BEKİR COŞKUN HEYKELİ
0
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
0
MORA BÜRÜNDÜ!
MORA BÜRÜNDÜ!
0

Bayraklı'da öğrencilere hem maddi destek, hem barınma desteği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan eğitime büyük bir destek daha geldi. Özellikle öğrencilerin barınma sorunlarının ülke gündeminde kriz yaratmasıyla harekete geçen Başkan Sandal, "Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bayraklı'daki ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimizin yanındayız ve onlara maddi destek sağlayacağız" dedi

Bayraklı'da öğrencilere hem maddi destek, hem barınma desteği
23 Eylül 2021 Perşembe 10:31

Eğitim alanında Türkiye'de örnek projelere imza atan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmaya devam eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, öğrencilerin ülke genelinde fahiş kira fiyatları nedeniyle barınma krizi yaşadığı şu günlerde ihtiyaç sahibi gençleri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda bir öğretmen olan Başkan Sandal, ilçede ikamet edip, ekonomik sıkıntılar yaşayan üniversiteli öğrencilere maddi destek vereceklerini duyurdu. Sandal, Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak! Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize destek olacağız. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak" diye belirtti.

74 KIZ ÖĞRENCİMİZE BARINMA HİZMETİ VERİYORUZ

Öte yandan 74 kişilik kapasiteye sahip Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun fazla talep nedeniyle kısa sürede tamamen dolduğunu ve kapasitesine ulaştığını belirten Sandal, "İzmir içinden ve dışından kalacak yer bulma ihtiyacı duyan öğrencilerimize barınma imkanı da sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu kapasiteyi artırarak daha fazla öğrencimizin ihtiyacına yanıt vermeyi planlıyoruz" dedi.

'SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM'

Adaylık çalışmalarından itibaren verdiği sözün arkasında olduğunu ifade eden Başkan Sandal, "Bayraklı'da bir ailemizin ekonomik durumu veya farklı nedenlerden dolayı eğitimini aksatan çocuğu varsa biz bu çocuğumuza Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkacağız. Bir çocuk; imkanları kısıtlı diye okuluna gidemiyorsa, ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, barınma sorununu çözemiyorsa ve biz de bu çocuğumuza el uzatmıyorsak görevimizi yapamıyoruz demektir. Bu ülke kalkınacaksa, bir noktaya gelecekse gençlerimiz sayesinde, çocuklarımız sayesinde olacak. Biz onları desteklediğimiz, imkanlarını karşıladığımız sürece çocuklarımız ışıl ışıl parlayacak. Başarıları Bayraklı'nın ve ülkemizin gururu olacak" dedi.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal #bayraklı öğrenci yurt
Önceki Haber
Özel yurtlar destek istiyor
Sonraki Haber
3 milyon 644 bin kişi yasal takipte!
Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik normale döndü
Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik normale döndü
0
İzmir'de metruk ev, alev alev yandı
İzmir'de metruk ev, alev alev yandı
0
İzmir Büyükşehir üniversiteliler için hareke geçti: Gençlere 3 seçenek sunulacak
İzmir Büyükşehir üniversiteliler için hareke geçti: Gençlere 3 seçenek sunulacak
0
Bebekleri korona aşısı ile ilgili İzmir Tabip Odası'ndan açıklama
Bebekleri korona aşısı ile ilgili İzmir Tabip Odası'ndan açıklama
0
İşyeri hekimlerinin "özlük hakkı" isyanı
İşyeri hekimlerinin "özlük hakkı" isyanı
0
Batur: Hedefimiz sürdürülebilir bir kent
Batur: Hedefimiz sürdürülebilir bir kent
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.