Bayraklı'da öğrencilere hem maddi destek, hem barınma desteği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'dan eğitime büyük bir destek daha geldi. Özellikle öğrencilerin barınma sorunlarının ülke gündeminde kriz yaratmasıyla harekete geçen Başkan Sandal, "Öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bayraklı'daki ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimizin yanındayız ve onlara maddi destek sağlayacağız" dedi

Eğitim alanında Türkiye'de örnek projelere imza atan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmaya devam eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, öğrencilerin ülke genelinde fahiş kira fiyatları nedeniyle barınma krizi yaşadığı şu günlerde ihtiyaç sahibi gençleri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda bir öğretmen olan Başkan Sandal, ilçede ikamet edip, ekonomik sıkıntılar yaşayan üniversiteli öğrencilere maddi destek vereceklerini duyurdu. Sandal, Bayraklı’da maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimden uzak kalmayacak! Söz verdiğimiz gibi ihtiyaç sahibi her gencimize destek olacağız. İnanıyorum ki, onlar da başarılarıyla hepimizi gururlandıracak" diye belirtti.

74 KIZ ÖĞRENCİMİZE BARINMA HİZMETİ VERİYORUZ

Öte yandan 74 kişilik kapasiteye sahip Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun fazla talep nedeniyle kısa sürede tamamen dolduğunu ve kapasitesine ulaştığını belirten Sandal, "İzmir içinden ve dışından kalacak yer bulma ihtiyacı duyan öğrencilerimize barınma imkanı da sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu kapasiteyi artırarak daha fazla öğrencimizin ihtiyacına yanıt vermeyi planlıyoruz" dedi.

'SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM'

Adaylık çalışmalarından itibaren verdiği sözün arkasında olduğunu ifade eden Başkan Sandal, "Bayraklı'da bir ailemizin ekonomik durumu veya farklı nedenlerden dolayı eğitimini aksatan çocuğu varsa biz bu çocuğumuza Bayraklı Belediyesi olarak sahip çıkacağız. Bir çocuk; imkanları kısıtlı diye okuluna gidemiyorsa, ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, barınma sorununu çözemiyorsa ve biz de bu çocuğumuza el uzatmıyorsak görevimizi yapamıyoruz demektir. Bu ülke kalkınacaksa, bir noktaya gelecekse gençlerimiz sayesinde, çocuklarımız sayesinde olacak. Biz onları desteklediğimiz, imkanlarını karşıladığımız sürece çocuklarımız ışıl ışıl parlayacak. Başarıları Bayraklı'nın ve ülkemizin gururu olacak" dedi.