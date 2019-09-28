Bayraklı'da öğrencilere 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği' eğitimi

Bayraklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmet içi eğitim programları kapsamında, belediyede görev yapan stajyer öğrencilere "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" eğitimi verdi.

Bayraklı'da öğrencilere 'İş Sağlığı ve İş Güvenliği' eğitimi
28 Eylül 2019 Cumartesi 11:11

Bayraklı Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerine 70 stajyer öğrenci katıldı. Seminerde iş güvenliği uzmanı Berat Eroğuz ve Tuncay Altundağ, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, mevzuatlar, kanun, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgiler aktardı.

Genel iş güvenliği kuralları, kazaların, meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamının oluşturulması konularını anlatan uzmanlar, koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çekti. Gün boyu süren eğitimin ardından sınava giren öğrenciler sınavı başarıyla geçti.

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