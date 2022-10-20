Bayraklı'da Onur Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Onur Mahallesi'ndeki doğalgaz sorunu hakkında bilgi almak çalışmaları hızlandırmak için İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir araya geldi, çözüm önerileri masaya yatırıldı. 7371 sokak için çalışmalara hemen başlanacağı, kalan sokakların da 2023 yatırım planına alınacağı ifade edildi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezileri sırasında yoğun olarak dile getiren doğalgaz sorununun çözümü için kolları sıvadı. İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir araya gelen Başkan Sandal'a, Onur Mahallesi Muhtarı Hasan Aydemir, Meclis Üyesi Binali Bingöl ve mahalle sakinleri eşlik etti. Toplantıda, Onur Mahallesi'nin doğalgaz sorunu masaya yatırıldı. Bazı sokaklarda doğalgaz hattı bulunurken, bazı sokakların bu yatırımdan geri kaldığı dile getirildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, en çok talep gelen sokaklardan biri olan 7371 sokak için çalışmalara hemen başlanacağı, kalan sokakların da 2023 yatırım planına alınacağı ifade edildi.

SORUNUN DEĞİL, ÇÖZÜMÜN MERKEZİYİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Doğalgaz yatırımlarının ana sorumlusu İzmirgaz firmasıdır. Bazı mahallelerde, yatırımlarda belediye kaynaklı sorunların yaşandığının ifade edildiğini duyuyoruz ve bu durum yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Biz, sorunun değil çözümün bir parçasıyız. İzmirgaz tarafından yapılacak tüm yatırımlarda, belediye olarak üzerimize düşeni zaman kaybetmeden yapacağımızın bilinmesini isteriz. Bilgi kirliliklerini ortadan kaldırıp, halkın sorununu çözmek için gayret sarf ediyoruz. Tek amacımız vatandaşımızın daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli ortamlarda yaşamalarını sağlamak, taleplerini karşılamak. Bu konuda her iki kuruma da düşen görevler varsa yerine getirerek, bir an önce vatandaşımızı doğalgaza kavuşturalım istiyoruz. İlgisinden ve desteklerinden dolayı genel müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Kurum olarak Bayraklı Belediyesi veya herhangi bir belediye ile uyum sorunu yaşamıyoruz. Yatırımlarımızla ilgili bazen sorunlar yaşıyoruz ancak bunlar aşılamayacak şeyler değil. Önemli olan işbirliği içinde çalışmak. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Onur Mahallesi 7371 sokak ile ilgili teknik arkadaşların çalışması sonrası bu kışa yetiştirmek için çalışmalara başlarız. Kalan diğer sokakları da 2023 planına dahil ederiz. Biz yatırım yapmaya hazırız" dedi.