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Bayraklı'da otomobilde cesedi bulunmuştu, sırrı çözüldü

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:18

İzmir Bayraklı'da bir otomobilin içinde yüzü bezle sarılı bir ceset bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisler cinayetin sırrını çözdü. Alınan bilgiye göre ölü bulunan İbrahim Kırık'ın iki arkadaşı ile birlikte bir iş yerini kurşunladıkları, iş yeri sahibinin ise karşı ateş açtığı sırada Kırık'ı vurduğu ortaya çıktı. Kırık'ı yanında bulunan iki arkadaşının otomobilde bırakarak kaçtığı da tespit edildi

Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta oturanlar 3 Ocak günü saat 03.00 sıralarında bir otomobilin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini, içinden inen 2 kişinin kaçtığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bir kişiyi yüzü bezle sarılı hareketsiz yatarken buldu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Kırık olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Ön ve arka plakası sökülen otomobilde 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Yapılan araştırmada otomobilinin plakasının 35 ASL 183 olduğu saptandı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobili bırakarak kaçan 2 şüphelinin bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.F., A.E., A.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden O.F. ve A.E., kullandıkları 35 ASL 183 plakalı aracın plakalarını söküp 1620/20 Sokak’a gittiklerini, burada husumetli oldukları kişinin iş yerini kurşunladıklarını, iş yeri sahibinin karşı ateşinde İbrahim Kırık'ın vurulduğunu söyledi. Kaçıp çıkmaz sokağa girince de otomobili terk edip, arkadaşları A.A. ve M.B.'nin yanına geldiklerini söyledi. Ayrıca, şüpheli O.F.'nin olay günü kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

O.F. ve A.E.'nin ifadeleri üzerine ekipler, kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.K. ile arkadaşı olduğu ileri sürülen M.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. ve M.A. tutuklandı, O.F. ve A.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada, O.F. ve A.E.'nin, otomobili terk edip kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #ceset #ölüm #ibrahim kırık
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