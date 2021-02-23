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Bayraklı'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu ile birlikte sel felaketinden etkilenen Org. Nafiz Gürman Mahallesi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi. Aşırı yağışlar nedeniyle taşkınlara neden olan sokaklarda gerekli temizleme ve ızgara çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda Doğançay’dan Org. Nafiz Gürman Mahallesi’ne uzanan deredeki kanalizasyon ve ıslah çalışmaları ise aralıksız sürüyor

Bayraklı'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
23 Şubat 2021 Salı 12:37

Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir’i etkisi altına alan sel felaketinde yaşanan sorunların önüne geçmek için İZSU ile birlikte çalışma başlattı. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, Org. Nafiz Gürman Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğan ve bürokratlar ile birlikte aşırı yağışlardan etkilenen Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak 7058 sokaktaki Doğançay deresinin temizleme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Sandal, bir daha su baskınlarının yaşanmaması için Bayraklı ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, felaket sonrası aralıksız çalıştığını kaydetti. Aşırı yağışların hemen ardından Doğançay deresinde tıkanan yerleri açarak tamamen temizleyen ekipler, patlayan kanalizasyon sistemlerini onarıyor. Bölgede ayrıca yağmur suyu kanalı ve su şebekesi çalışmaları devam ediyor.

 

Başkan Sandal, Köseoğlu ve ilgili bürokratlar daha sonra aşırı yağışlarda bölgede yoğun su birikintilerinin olduğu 7126 sokakta inceleme yaptı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, ihtiyaç duyulan her noktada gerekli yağmur suyu kanalı ve ızgara çalışmalarının yapılacağını söyledi. Başkan Sandal, ayrıca mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Selden etkilenen ailelerle sohbet eden Sandal, "Yaralarımızı el birliğiyle saracağız. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanınızda olacağız" diye belirtti.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı sel #serdar sanal
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