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Bayraklı'da Sosyal Market, dar gelirlinin yüzünü güldürüyor

Bayraklı Belediyesi'nin Sosyal Market hizmeti, yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor. Yapılan bağışlar sayesinde dar gelirli vatandaşlar hem ev eşyasına hem de giysi ihtiyaçlarına kavuşuyor

Bayraklı'da Sosyal Market, dar gelirlinin yüzünü güldürüyor
28 Kasım 2022 Pazartesi 12:09

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dar gelirli vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışan Bayraklı Belediyesi, Sosyal Marketler ile son üç yılda 12 bin aileye yardım eli uzattı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran ve gerekli incelemeleri yapılan yurttaşların giysi ve ev eşyası ihtiyaçları, Sosyal Marketlere gönderilen bağışlarla karşılandı. Yardımlar arasında sıfır ya da ikinci el giysilerden mobilyaya, ev gereçlerinden mutfak malzemelerine kadar çeşitli eşyalar yer aldı.

BİNLERCE KİŞİYE DESTEK SAĞLANDI

Bu kapsamda 623 aileye çeşitli ev eşyası, yaklaşık 2 bin aileye kıyafet, 839 çocuğa mont, kaban, 300 çocuğa bayramlık kıyafetler, 8 bin kişiye ise kışlık kıyafet ile battaniye desteğinde bulunuldu. Kullanılabilecek durumda olan eşyalar Osmangazi Hizmet Binası’ndaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, semt merkezleri ve sosyal marketlere bırakılabiliyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar; 477 20 00 telefon numarasından da bilgi alabiliyor.

“DAYANIŞMAMIZI BÜYÜTÜYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimizden bu yana Bayraklı’da iyiliği, dayanışmayı, kardeşliği büyüttük. Büyük bir aile olarak ilçe sakinlerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında oluyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Bağışlar en doğru adreslere ulaştırılırken, toplumsal hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Dar gelirli ailelerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya, imkanı olan tüm yurttaşlarımızı da bağış yapmaya bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #sosyal market #izmir
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