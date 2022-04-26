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Bayraklı'da sosyal marketler ilaç oldu

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, bünyesinde bulunan sosyal marketler aracılığıyla 3 yılda 7 bin 711 kişiye giysi, 446 aileye de ev eşyası temin etti. Kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını ve kıyafetleri kendi imkanları ile depolayan belediye ekipleri, bağışçılar ve vatandaşlar arasında köprü kurarak yüzleri güldürdü. Başkan Serdar Sandal “İlçe genelinde dayanışma ortamını yaratarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eksiklerini gideriyoruz” dedi

Bayraklı'da sosyal marketler ilaç oldu
26 Nisan 2022 Salı 15:13

Bayraklı Belediyesi, vatandaşların kullanılabilir durumda olan her türlü ev eşyalarını ve kıyafetlerini sosyal marketler aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, her yıl binlerce vatandaşın yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak ve Onur Mahallesi Muhtarlık Binası’nda bulunan sosyal marketlerden 3 yılda 7 bin 711 kişi faydalandı. 446 aileye de çeşitli ev eşyası desteğinde bulunuldu. ‘Kıyafet Bankası’ ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardımsever vatandaşları bağış kampanyasına destek olmaya davet etti.

ARAYIN, GELİP ALALIM

Koltuktan yatağa, perdeden halıya, ütüden masaya, bardaktan tencereye kadar bir ev için gerekli olan tüm ev eşyaları bağış olarak kabul ediliyor. En çok beyaz eşya ve diğer elektrikli eşyaların bağışına ihtiyaç duyuluyor. Yazlık ve kışlık kıyafete olan ihtiyacın da arttığı merkezlerde yardımseverlerin de katkılarıyla daha fazla vatandaşa ulaşılması amaçlanıyor. Giyilebilir durumda olan ayakkabıdan paltoya, kazaktan çoraba kadar tüm yazlık ve kışlık giysiler merkeze bağışlanabiliyor. Giysiler, merkezin çamaşırhanesinde yıkandıktan sonra mağazadaki raflarda ve askılarda yerini alarak ihtiyaç sahiplerinin beğenisine ücretsiz sunuluyor. Kullanılabilecek durumda olan eşyalar Osmangazi Hizmet Binası’ndaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, semt merkezleri ve sosyal marketlere bırakılabiliyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar; 477 20 00 telefon numarasından da bilgi alabiliyor.

HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da oluşturduğumuz birlik ve dayanışma ağı ile iyiliği büyüttük. Her alanda, her ihtiyaçta imkanlarımız dahilinde ilçe sakinlerimizin yanındayız. Amacımız daha fazla yurttaşımıza ulaşmak ve eksikleri tamamlamak. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu alandaki hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #sosyal market
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