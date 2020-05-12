Bayraklı'da temizlik sürüyor

Bayraklı Belediyesi, hafta başında açılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile 13 Mayıs Çarşamba günü belirli saatlerde sokağa çıkabilecek çocukların oynayabilmesi için parkları dezenfekte etti.

Salgının ilk gününden itibaren iş yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler; yeniden faaliyete geçen berberler ve güzellik salonları ile 13 Mayıs Çarşamba günü 11:00-15:00 arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocukları ve 15 Mayıs Cuma günü dışarı çıkabilecek 15-20 yaş grubundaki gençleri de unutmadı. İlçedeki parkları çocuklar için hazır hale getiren belediye ekipleri, hafta sonundan itibaren berberler ve güzellik salonlarında da dezenfeksiyon çalışması yaptı. Uzun aranın ardından yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet almaları için 2 aydır aralıksız çalışan ekipler, bugüne kadar 7 bin 142 iş yeri, 3 bin 101 park, meydan ve kamuya açık alanı dezenfekte etti. 24 mahallenin tamamında süren çalışmalar kapsamında 2 bin 100 ton dezenfektan kullanıldı.

Toplum sağlığı önceliğimiz

Bayraklı’da salgınla mücadelede ekiplerin 24 mahallenin tamamında gece gündüz hizmet verdiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Salgın kapsamında uzun süredir evden çıkamayan çocuklarımızın oynayabileceği alanları hazır hale getirdik. Ayrıca bu hafta itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayan berberler, kuaför ve güzellik salonlarında da vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda hizmet almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü kararlılıkla her alanda tedbirlerimize devam ederken, bir yandan da temel görevlerimizi sürdüreceğiz” dedi.



