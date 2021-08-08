HAVUZDA KUPA İZMİR'İN
HAVUZDA KUPA İZMİR'İN
0
BUSENAZ TARİH YAZDI
BUSENAZ TARİH YAZDI
0
BUSE NAZ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
BUSE NAZ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
0
DATÇA ÜST ÜSTE SALLANDI
DATÇA ÜST ÜSTE SALLANDI
0

Bayraklı'da terazilere denetim

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan ölçü cihazlarının denetimlerini yapıyor. Eksik veya fazla ölçümü engelleyerek, satıcı ve müşterilerin zarar görmesinin önüne geçmek isteyen ekipler, tüm cihazların yasalara uygunluğunu ve teknik durumunu kontrol ediyor

Bayraklı'da terazilere denetim
08 Ağustos 2021 Pazar 10:25

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 3516 sayılı Ölçü Ve Ayar Kanunu kapsamında ölçü ayar memuru ve zabıta personeli ile birlikte açık ve kapalı pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler; ölçü aletlerinin mühürlerini, doğru tartıp tartmadığını, yasalara uygun cihazlar olup olmadığını kontrol ediyor. Bayraklı sınırları içindeki pazar yerlerinde devam eden uygulamada mühürsüz ve damgası bulunmayan ya da kalibrasyonu doğru olmadığı için yanlış tartan teraziler ile üzerinde bakanlık onayı olmayan kaçak teraziler denetleniyor. Sorun görülen cihazların sahipleri uyarılırken, sorunun düzeltilmesi isteniyor.

KONTROLLER SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Satıcı ve alıcıların kanuna uygun, doğru bir şekilde ölçüm yapan tartılarla alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, olası sorunların önüne geçmek için pazar yerlerinde ölçü ve ayar kanunu kapsamında kontrollerini sürdürecek" diye belirtti.
 

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi
Önceki Haber
Yüzlerce yıllık çınar ağacı gölgesinde serinletiyor
Sonraki Haber
Bayraklı'da terazilere denetim
Yüzlerce yıllık çınar ağacı gölgesinde serinletiyor
Yüzlerce yıllık çınar ağacı gölgesinde serinletiyor
0
Bornovalı çocuklara film atölyesi
Bornovalı çocuklara film atölyesi
0
İhbar üzerine harekete geçen polis 62 tüfek ele geçirdi!
İhbar üzerine harekete geçen polis 62 tüfek ele geçirdi!
0
Kızı ölen baba isyan etti: Sadece adalet istiyorum!
Kızı ölen baba isyan etti: Sadece adalet istiyorum!
0
Dikili Belediyesi'nden 9 milyonluk GES yatırımı
Dikili Belediyesi'nden 9 milyonluk GES yatırımı
0
İzmir'in mobil mutfağı, destek için Muğla'da
İzmir'in mobil mutfağı, destek için Muğla'da
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.