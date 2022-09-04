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Bayraklı'da toplu sünnet şöleni

Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 100'e yakın çocuğun sünnet olduğu etkinlikte aileleri de bu mutluluğa tanıklık etti. Başkan Serdar Sandal "Çocuklarımızın bu anlamlı gününde yanlarında olmaktan son derece mutluyuz" dedi

Bayraklı'da toplu sünnet şöleni
04 Eylül 2022 Pazar 15:28

Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni, Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde gerçekleşti. 85 çocuk ve aileleri, kendileri için hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi. Palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve canlı müzik ile renklenen gecede, çocuklara hediyeler de dağıtıldı. Başkan Serdar Sandal, masaları tek tek dolaşarak aileleri tebrik etti, çocuklarla bir araya geldi. Şölene; Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Bayraklı ilçe örgütü temsilci ve üyeleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

DAMATLIKLARINDA DA BİRLİKTE OLALIM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaşamın her alanında çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında oluyoruz. Toplu Sünnet Şöleni de bunlardan biri. Çocuklar ve anne babalar için son derece anlamlı bugüne tanıklık etmek, mutluluğa ortak olmak çok kıymetli. Bahtları, şansları açık olsun. Damatlıklarında da birlikte olalım" dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #sünnet
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