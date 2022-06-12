Bayraklı'da ücretsiz spor kursları başlıyor

Her yıl binlerce çocuğu spor okullarında buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 19 branşta 7'den 70'e isteyen herkese ücretsiz spor yapma imkanı sağlayacak. Bu kapsamda okulların kapanmasıyla başlayacak yaz spor okullarına 5 yaş ve üzerindeki öğrenciler ile yetişkinler katılabilecek

Çocukların gelişimlerine katkıda bulunarak, yaz tatillerini sporla geçirmelerini sağlayan, yetişkinlerin de sağlıklı yaşamın kapılarını araladığı ücretsiz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, masa tenisi, jimnastik, badminton, bale, kick boks, muay thai, karate, güreş, boks, zumba, pilates, aerobik, yoga ve yüzme branşlarında kurslar verilecek. Ayrıca özel gereksinimli sporculara yönelik basketbol, corn hole, masa tenisi ve hareket eğitimi gibi kurslar düzenlenecek. Başvurular Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda alınacak. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye 02323712300 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

HERKES İÇİN SPOR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımız ve onların geleceği bizim için önemli! Bayraklı Belediyesi olarak gençlerimize yönelik her alanda etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yaz spor okulları ile onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, başarılı bireyler olmalarını sağlamak istiyoruz. Çocuklarımız, fırsat verildikçe neleri başarabileceklerini bize gösteriyor. Spor ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla belediyemiz bünyesinde açılacak yaz spor okullarına tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.