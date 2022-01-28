Bayraklı'da üretici stantlarının sayısı 43’e yükseliyor

Bayraklılı kadınları üretim sürecine dahil ederek ev ekonomilerine katkı sunmaya teşvik eden Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki sabit satış stantlarını baştan sona yenileme kararı aldı. Sevgi Yolu ve Manavkuyu’daki satış alanları modernize edilerek, kadınların daha uygun koşullarda satış yapmasının önü açılacak, stant sayısı 43’e yükseltilecek. Başkan Sandal “Daha çağdaş satış stantlarıyla, daha fazla kadının el emeği ürünlerini ekonomiye kazandıracağız” dedi

Bayraklılı kadınların el emeği ürünlerini satarak ekonomik gelir elde etmesi için destek sağlayan Bayraklı Belediyesi, Sevgiyolu ve Manavkuyu Şehit Uygar Yalçınkaya Parkı içinde bulunan sabit satış stantlarını baştan sona yenileyerek modernize edecek. Mevsim şartlarına uygun, kapalı ve korunaklı olarak tasarlanan stantlarda, raf, askı, dolap gibi donanımlar da bulunacak, satış alanı büyüyecek. Mevcut stantların yanı sıra 5 farklı parkın içine daha üretici kadınlara yönelik stantlar yerleştirilecek. Ürettikleri aksesuar, ev ürünleri, takı-tasarım gibi ürünleri satışa sunmak isteyen kadınlar, bu stantlardan dönüşümlü olarak ücretsiz faydalanabilecek.

BAYRAKLI KADINIYLA GÜÇLÜ!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, satış stantlarının yeni tasarımlarını üretici kadınlar ile birlikte inceledi. Hazırlanan yeni stantlar kadınlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Başkan Sandal “Bayraklı’nın güçlü kadınları için mücadele ediyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha çok yer alması bizim için önemli. Tüm halkımızı, emekçi kadınlarımızın açtığı stantları gezmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.