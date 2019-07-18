'Bayraklı'da yeni bir sayfa açtık'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve geldiğinden bu yana yaptığı yenilikler ve uyguladığı politikalarla dikkatleri üzerine çekti.

İlk olarak belediyedeki eski dönemden kalma şifreli, kilitli demir kapıları söktürerek, vatandaşla belediye başkanı arasındaki engelleri ortadan kaldıran Sandal, alınan tedbirler kapsamında 5 milyon liraya yakın tasarruf sağlarken, 40 milyon liradan fazla da borcun ödemesini gerçekleştirdi. Başkan Sandal, makam araçlarının kaldırılması, deve güreşlerine son verilmesi ve buraya harcanacak paranın eğitime aktarılacağının duyurulması, dış birimlerdeki gereksiz makam odalarının kapatılarak kütüphaneye, semt merkezine, belediye hizmetleri için kullanıma sunulması gibi uygulamalarıyla da kısa zamanda vatandaşların büyük takdirini topladı. 27 binlik rekor oy farkıyla belediye başkanı seçildikten sonra hızla çalışmaya koyulan ve ilçede hizmet seferberliğine başlayan Sandal, işsizliğe çözüm bulmak ve Bayraklı’nın yol haritasının belirleneceği stratejik planı belirlemek için katılımcı yönetim anlayışıyla toplumun genelini kapsayan toplantılar yaptı. Öte yandan Başkan Sandal, sokaklardaki temizlik çalışmalarından, asfaltlamaya, park bahçelerden sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına kadar ilk 100 günde ilçeyi gezerek, sık sık yurttaşlarla bir araya geldi, ilgili personel ve müdürlerle imkanlar dahilinde yapılabilecekleri not aldı, eksiklikleri, öneri ve talepleri dinleyerek, sorunlara hızla çözüm üretilmesi için çalışma başlattı. Her fırsatta “Bayraklı’yı hak ettiği değere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız” diyerek, Bayraklı’yı ‘Dünya çocuk ve gençlik kenti’ yapacaklarını ifade eden Başkan Sandal, Bayraklı’da bir görevi devralmadıklarını, Bayraklı’da yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Değişim başladı

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, daire başkanları ve Bayraklı Belediyesinden ilgili müdürlerle Bayraklı’yı gezen Başkan Sandal, ilçede yapılacakları yerinde inceleyerek, bambaşka bir Bayraklı için kolları sıvadı. Bayraklı’nın mahallelerinde çevre düzenlemesi ve yeşil alanların artırılmasından asfalta, bisiklet yollarından parklara kadar ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalar başladı.

Bayraklı Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memur 372 çalışana toplamda yüzde 21 oranında zammı kapsayan toplu iş sözleşmesi Başkan Sandal ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt tarafından imzalandı. Seçim kampanyasından bu zamana kadar gelinen süreçte kimsenin işinden, gücünden olmayacağını vurgulayan Başkan Sandal, “Hep söyledik: Bizim hiçbir çalışanımızla sorunumuz yok. Liyakat esasına dayalı bir anlayışla işten çıkarma değil, ekmek büyütme derdinde olacağız. Garibanın, fakir fukaranın hakkını savunacağız, belediyenin bir kuruşunun yabana gitmemesini sağlayacağız. Bir vatandaşımız dahi yatağa aç girmesin diye mücadele edeceğiz. İşsizliğe çözüm bulacağız. Maddi imkansızlıklar nedeniyle hiçbir çocuğumuz eğitimsiz kalmayacak... Bugün de aynı düşünce ve kararlılıkla, katılımcı yönetim anlayışımızla Bayraklı’yı birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

3 mahalleye kreş geliyor

Bayraklı’da yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait Doğançay’daki göleti tüm İzmir’in hizmetine sunmak için çalışmalara başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu muhteşem alanı her türlü donanımı olan güzel bir ‘Çocuk ve Gençlik Merkezi’ olarak düzenleyeceğiz. Eşsiz doğa manzarasıyla Karagöl gibi tabiat parkı olabilecek alana sahip Doğançay’daki göletin, dünya çocuk ve gençlik merkezine dönüştürülmesi, halkın hizmetine sunulabilmesi için yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Gençlerimiz sanat, spor ve bilim çalışmalarını burada dünya çocuklarıyla birlikte yapacak. Bu muhteşem alan yurttaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ait olacak” diye belirtti.

24 mahallenin tamamında standartları yüksek, alanında yetişmiş eğitimcileri bulunan kreşler açmak istediklerini dile getiren Sandal, “Bu kapsamda Çamkıran hizmet binamızı, Postacılar’da inşa edilen kültür merkezimizin bir katını ve 75’inci Yıl Mahallesi’ndeki kültür merkezinde de kreş yapacağız. Kadrosu, standartları ve eğitim modeliyle özel okullara bile örnek olacak yeni merkezleri ilçemize kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. İstiyoruz ki, bizim çocuklarımız okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim süreçlerini doğru planlasınlar” dedi.

Yeni parklar

Belediye ekiplerinin alanda yürüttüğü faaliyetleri sık sık gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Sandal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki tüm parklardaki bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Budama, çim biçme, ilaçlama, temizlik, çiçek ve ağaç dikimi, kauçuk zemin kaplamaları gibi alanlarda faaliyetlere hız veren ekipler, son iki ayda 7 parkı baştan aşağı yeni görünümüne kavuştururken, ilçeye iki de yeni park kazandırdı. Bayraklı’nın tüm parklarının vatandaşların da görüşlerine başvurularak, yeni ve modern oyun gruplarıyla donatılmış, temiz ve güvenli sosyal alanlara dönüştürmeye devam edileceği belirtildi.

Smyrna turizme katılıyor

İzmir’in ilk kuruluş yerlerinden olan ve uygarlık tarihinin 5 bin yıllık izlerini günümüze taşıyan Smyrna antik kentini de ziyaret eden Sandal, Bayraklı Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver’den Smyrna hakkında bilgi aldı. Smyrna’nın ana projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, stratejik planda da yer alacağını ifade eden Sandal, “Buraya elimizden ne geliyorsa yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Turizm il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi İzmir’deki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek, verilecek desteklerle Smyrna antik kentini tarihi dokusuna uygun şekilde canlandıracağız. Kent tarihini koruma adı altında Belediyemizde bir masa kurulması konusunu da meclis gündemine alıp, çalışma başlatacağız” dedi.

İlçenin sokak ve caddelerinde ihtiyaçlar dahilinde acil olarak yapılması gereken tüm sorunların çözümü için tüm ekiplerle aralıksız çalışan Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikli 7 sokakta başlayan ve sonrasında devam edecek çalışmalarda yaklaşık 7 bin metre karelik alana toplam bin 100 tonluk asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Çalışıyoruz, çalışacağız

“Bayraklı’da hep birlikte huzur ve mutlulukla yaşanabilecek güzel günler için yola çıktıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlk günden itibaren yaptığımız işlerle kararlılığımızı ve insan odaklı hizmete olan inancımızı ortaya koyduk. Gördüğümüz manzara ve yurttaşlarımızın güveninden aldığımız güçle Bayraklı için çalışmaya başladık… Gerçekleştirdiğimiz ilk meclis toplantımızdan itibaren vatandaşımız hangi partiye oy verirse versin yanında olduğumuzu, herkesin başımızın üzerinde yeri olduğunu ifade ederek, nereye, ne gerekiyorsa; eşit şekilde hizmet gideceğini ifade ettik. Duruşumuzun yurttaştan, ortak akıl ve katılımcı yönetimden, şeffaflık ve hizmetten yana olduğunu bir kez daha gözler önüne serdik. Aynı düşünce ve karlılıkla Bayraklı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.