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Bayraklı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Bayraklı’da ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla yola çıkarak, yıllardır binlerce çocuğa yüzmeyi öğreten Bayraklı Belediyesi'nin, yüzme kursu başladı. Alanında uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde havuzda buluşan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor

Bayraklı'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak
29 Temmuz 2021 Perşembe 12:41

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamındaki yüzme kursu Bayraklılı çocukları bir araya getiriyor. Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında başlatılan kurslar ilçenin her mahallesinden yoğun ilgi görüyor. 1 buçuk ay sürecek kurs boyunca uzman eğitmenler yaz tatili boyunca çocuklara yüzme dersi verecek. Bayraklı sahilindeki yüzme havuzunda 5-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursu, haftanın iki günü bir saat eğitim olarak gerçekleştirilecek.

'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' vizyonu doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelere önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yüzmek isteyen çocukları Bayraklı havuzuna davet etti. Sandal, Bayraklı'da sporun her alanına desteklerin süreceğini kaydetti.

KAYIT İÇİN NE İSTENİYOR?

Kayıtlar Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde yapılıyor. Kayıt için Hes Kodu, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi isteniyor. Cumartesi 10.00-18:00 saatleri arasında kadınlar, pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında ise aileler ( Anne, Baba, 10 Yaş Altı Çocuklar) havuzdan faydalanabiliyor. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Etiketler; #bayraklı #çocuk #yüzme
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