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Bayraklı'da yüzme kursu başladı

Düzenlediği kurslarda her yıl yüzlerce çocuğa yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte eğitimlerine yeniden başladı. Karnelerini alan çocuklar Bayraklı Havuz'a akın etti! Başkan Sandal "Çocuklarımızın yaz tatillerini keyifli ve kaliteli geçirmelerini, havuzdaki yüzme eğitimlerimizle hem eğlenip hem öğrenmelerini amaçlıyoruz" dedi

Bayraklı'da yüzme kursu başladı
19 Haziran 2022 Pazar 10:59

Bayraklı'da 'Yaz Spor Okulları' kapsamında açılan yüzme kursu yüzlerce çocuğu havuzda bir araya getirdi. 24 mahalleden, 5-16 yaş aralığındaki çocukların faydalandığı kurslar ilk haftasında renkli görüntülere sahne oldu. Velilerin memnuniyetle karşıladığı kurslarda çocuklar, eğitime verilen arada bir yılın yorgunluğunu atarken, sıcak havalarda doyasıya havuz keyfi yaşadı. Kurs boyunca uzman eğitmenler ve cankurtaranların eşlik edeceği havuzdan cumartesi günleri 10.00-18:00 saatleri arasında kadınlar, pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ise aileler (Anne, Baba, 10 Yaş Altı Çocuklar) faydalanabiliyor. Hafta içi saat 17:00'dan sonra isteyen çocuklara veya yetişkinlere yönelik de bireysel eğitimler veriliyor. Kayıt için detaylı bilgi 477 20 00 telefon numarasından alınabiliyor.

HAVUZA BEKLİYORUZ!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da bizler için sporun ayrı bir yeri ve önemi var. Çocuklarımızın başarıları göğsümüzü kabartırken elde edilen derecelere yenilerini eklemek istiyoruz. Bir yandan da geleceğin sporcularını yetiştirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklarımızın hem kaliteli vakit geçirmelerini, eğlenirken öğrenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla ilgilenen herkesi kursumuza bekliyoruz" dedi.

Etiketler; #bayraklı #havuz #yüzme kursu
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