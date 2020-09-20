Bayraklı'daki okullar hazır

Bayraklı Belediyesi, Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içindeki okulları dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların ana giriş kapılarından lavabolara, kapı kollarından bahçelere kadar öğrencilerin temasta bulunabileceği her alanı steril hale getirdi.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde gerçekleştirilen sınavlarda düzenli olarak temizlenen okulları yeni eğitim dönemi öncesi de hazır hale getirdi. İlçedeki okulları en ince ayrıntısına kadar dezenfekte eden belediye ekipleri; sınıf, tuvalet, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını temizledi.

Sandal, başarı diledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Öğrencilerimizin daha temiz, daha hijyenik ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmesi için okullardaki tüm kullanım alanlarını dezenfekte ettik. Tek dileğimiz tüm öğrencilerimizin sosyal mesafe ve maske kurallarına gereken önemi göstererek, sağlıklı şekilde eğitimlerini sürdürmesi. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum” dedi.

35 okul ilaçlandı

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Mustafa Uygur Ortaokulu, E. Hayri Üstündağ İlkokulu, Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 100. Yıl İlkokulu, Şehit U. Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu, Durmuş Yaşar ilkokulu, Gazeteci Çetin Altan Lisesi, Bayraklı Merkez Anaokulu, Şehit Cesur İlkokulu, Zehra Semahat Erişen İlkokulu, Sabiha Ahmet Tabak Orta Okulu, Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokulu, Sıdıka Dilek Üstündağ Anaokulu, Ömer Özkan İlkokulu, Şehit Nazım Bey İlkokulu, Mualla Muzaffer Yersel Ortaokulu, Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vali Namık Kemal Şentürk İlkokulu, Celal Atlas Ortaokulu, Cemil Atlas Ortaokulu, Muzaffer Taşdemir İlkokulu, Zihni Üstün Ortaokulu, Ticaret Borsası İlkokulu, Kurtuluş İpek İşeri İlkokulu, Demokrasi İlkokulu, Petkim Latife Hanım İlkokulu, Şehit Ersan Doğantekin Anadolu Lisesi, Şehit Fehmi Bey İlkokulu, İmbat Ortaokulu, 50. Yıl İlkokulu, Kuyumcu Abdullah Altınçubuk İlkokulu, Talatpaşa Ortaokulu, Osman Faruk Verimer İlkokulu.