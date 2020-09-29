İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Başkan Sandal, "Bayraklı İzmir'in kalbi, göz bebeği ve biz, yarınlarımız için bambaşka bir kent yaratmak istiyoruz. Kentimize değer katacak her projeye varız" dedi

Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, Başkan Vekili Sıla İlgi Akkaş ve komisyon üyeleri İzel Zenginobuz Derinsu, Birgül Sural Üner, Gamze Gül Çamur ve Sultan İpekli ile beraber; Bayraklı Belediye Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Gönül Güngör ve Başkan Vekili Mukaddes Işın, Kültür ve Sosyal İşler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Selda Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu katıldı. Toplantıda, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi ile ortak etkinliklerde birlikte hareket etmek için fikir alışverişinde bulunuldu, ilçede hayata geçirilecek projeler konuşuldu.

Birlikte çalışacağız

Kadınların toplumda eşit şartlarda var olması için projeler üretmek, sosyal hayata ve ekonomiye katılımlarını artırmak için çalışılmaya devam edileceği vurgulanan toplantıda Başkan Sandal, "Bayraklı İzmir'in yeni merkezi, kalbi, göz bebeği… Burada projelerimizle birlikte yapmak istediğimiz; Bayraklı'yı kadınların, gençlerin ve çocukların omuzlarında yükseltmek. Her alanda Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Hedefimiz; görevdeki ilk 2 yılımızda yol, kaldırım, park, bahçe gibi çalışmaları tamamlayarak sonrasında vizyon projelerimize başlamak. Bunun içinde Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti, kentsel dönüşüm, Smyrna'nın denizle buluşması, Altınyol'un yer altına alınması, Smyrna meydan projesi, Bornova ve Laka derelerinin cazibe merkezi haline getirilmesi, kavşakların temalı heykellerle donatılması, Sevgi Yolu sağlıklaştırması gibi projelerimiz yer alıyor. Bugüne kadar geldiğimiz sürede kurumsal yapımızı tamamlayarak, bir yandan da tasarruf tedbirlerimizle belediyemizin ekonomik anlamda düzlüğe çıkmasını sağladık. Amacımız Bayraklı'da yatağa aç giren vatandaşımızın ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen çocuğumuzun kalmaması. Bu anlamda her zaman vatandaşlarımızın ve öğrenci çocuklarımızın yanında olacağız. Hep birlikte yeni projelerle kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sandal'a hediye

Başkan Sandal, komisyon üyelerine günün anısına kadın kooperatifi üyelerinin ürettiği el ürünlerinden armağan ederken, komisyon üyeleri de Başkan Sandal'a masa saati hediye etti. Ziyaretin ardından üyeler, meclis toplantı salonunda Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri, Spor ve Sağlık İşleri müdürlüklerinin çalışmalarını anlatan sunumları izledi. Ardından Çamkıran'da yapımı tamamlanma aşamasına gelen kreşi gezen ekip, Manavkuyu'da tekstil atölyesi yapılması planlanan Borgüç kurs merkezi'ni de inceledi. Komisyon üyeleri son olarak Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi'nin Osmangazi hizmet binası önündeki mutfağını ziyaret etti.