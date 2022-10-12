Bayraklı, 'Kooperatifleşme modeli' ile yenilenecek!

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Alpaslan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Alpaslan- Cengizhan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde 60 hektarlık alanı kapsayan ve askı sürecinde sona gelinen planlar hakkında bilgi veren Başkan Sandal “Bu alanı 26 parçaya ayırdık. Her bir ada için hak sahipleri kendi kooperatiflerini kuracak ve hem proje hem de karar sürecinde söz sahibi olacak. Kooperatifleşme Modeli sayesinde, Bayraklı halkı kendi geleceğini kendisi yaratacak” dedi.

Alpaslan gezisine Muhtar Fahri Karatay ziyareti ile başlayan Başkan Sandal, mahalle sakinlerinin evlerine konuk oldu, esnafla kucaklaştı. Trabzon Şal Pazarlıklar Derneği ve Konya Seydişehir Karaca Ören Köyü Derneği’ni de ziyaret eden Başkan Sandal, askı sürecinde sona gelinen Alpaslan- Cengizhan ve Fuat Edip Baksı revizyon imar planları ve kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi. Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarında kooperatifleşme modelini esas alacaklarını açıklayan Başkan Sandal, halkın baştan sona karar sürecinde yer alacağını ve ortak akılla geleceğin Bayraklısını yaratacaklarını müjdeledi. Çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri Başkan Sandal’ı alkışlarla karşıladı! Ziyarete; CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, belediye bürokratları ve parti yöneticileri de eşlik etti.

“HALK KAZANACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İzmir’in kalbi Bayraklı’da Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Belediyenin denetimi ve garantörlüğünde, halkın tüm süreçlerde söz sahibi olacağı, ortak aklın hakim kılınacağı bir kooperatifleşme modelini hayata geçireceğiz. Bu bölgede 60 hektarı kapsayan imar planı çalışmamızı tamamladık ve askı süreci bitmek üzere. Alanı 26 farklı adaya ayırdık. Her bir ada için, mahalle sakinlerinin yönetiminde kooperatifler kuracağız. Proje ve yapım aşamasında bu kooperatifler söz sahibi olacak. Müteahhitlerle, mahalle sakinleri kendisi anlaşacak ve projenin sonunda kazanan halk olacak! Belediye, kooperatiflerin kurulmasından teknik detaylara kadar tüm projenin sorumluluğunu ve garantörlüğünü üstlenecek. Çalışmalar kapsamında yakın zamanda ada bazlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek” dedi.

“GELECEĞİN BAYRAKLISINI YARATACAĞIZ”

Başkan Sandal, son dönemde rekor sayılabilecek bir emsal artışı ile çalışmaların sürdüğünü belirtirken, bina yüksekliklerinin 15 kat olacağını açıkladı. Sandal “Biz geleceğin Bayraklısını yaratmak istiyoruz. Bunu; vatandaşlarımızı mağdur etmeden, hak kaybı yaratmadan yapacağız. Önümüzde çok önemli bir fırsat var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. Modern yapı stoğu, yeşil alanları, parkları, yolları ve sosyal donatı alanları ile yepyeni bir Bayraklı’ya kavuşacağız” diye konuştu.

“TEŞEKKÜRLER BAŞKAN”

Muhtar Fahri Karatay “Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm halkın dört gözle beklediği bir süreç. Bu aşamaya gelmiş olması son derece sevindirici. Bir an önce başlamasını diliyor ve üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz. Muhtarlık binasından yol, kaldırım ve park çalışmalarına kadar mahallemize sunduğunuz hizmetler için ayrıca teşekkür ederiz” dedi.