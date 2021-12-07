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Bayraklı'nın 40 yıllık sorunu çözüldü

Bayraklı Belediyesi; Adalet ve Manavkuyu mahallelerini kapsayan 80 hektarlık alanda sürdürülen imar plan revizyonunu tamamladı. Vatandaşların istekleri doğrultusunda, bölgedeki yeşil alan oranı 4 bin metrekare, sosyal- kültürel etkinlik alanları ile otopark ve eğitim- sağlık alanları da 7 bin metrekare artırıldı

Bayraklı'nın 40 yıllık sorunu çözüldü
07 Aralık 2021 Salı 11:51

Bayraklı’nın dört bir tarafında kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Manavkuyu mahallelerinde 40 yıldır çözülemeyen ve bölge halkının tepkisini çeken imar planları ile ilgili revizyon çalışmalarını tamamladı. En son 2017 yılında güncellenen ve toplamda 80 hektarlık alanı kapsayan planlar, vatandaşların istekleri doğrultusunda yeniden elden geçirildi. Yeni planlara göre; mevcutta 86 bin metrekare olan yeşil alan oranı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür sanat alanları ile park, otopark,eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Revizyon planlarında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü. Bayraklı Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilen planlar, onaylanması için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi.

“40 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Geleceğin Bayraklısı’nı yaratmak için var gücümüzle çalışıyor, ilçemizin dört bir yanında kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların en önemlisi olan Adalet ve Manavkuyu mahallelerindeki imar planı revizyon çalışmamızı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 40 yıllık kronik sorunu, vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre şekillendirdik. Doğayı ve yeşili ön planda tutan bir çalışma gerçekleştirdik. Bayraklı’yı yeniden planlıyoruz! İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi #bayraklı planı
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