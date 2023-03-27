Bayraklı'nın camileri dezenfekte ediliyor

Bayraklı'da tüm ibadethanelerin belirli periyotlarda bakım, onarım ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılayan Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelindeki camileri tek tek gezerek dezenfekte edip, ilaçlama yapıyor. Ay boyunca sürecek uygulama ile vatandaşlara hijyenik ortamda ibadet imkanı sunuluyor.

Ramazan ayı öncesi camilerde hijyen çalışması başlatan Bayraklı Belediyesi, vatandaşların ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik bakım ve dezenfekte işlemlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda camilerde çalışma yapan ekipler, ay boyunca ve bayram sonrasında da uygulamaya devam edecek. İbadethaneler sıra ile dezenfekte edilip ilaçlanırken, vatandaşlara daha hijyenik ortamlarda ibadet etme imkanı sağlanacak.

"BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR DİLİYORUM"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Düzenli olarak sürdürdüğümüz ibadethane temizliklerini Ramazan ayı dolayısıyla hızlandırdık. Bayram sonrasına kadar da camilerimizi temizleyip, dezenfekte edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilir. Barış, dayanışma, bolluk ve bereket bizimle olsun. Lokmalarımızı paylaştığımız Halil İbrahim sofralarımızda tüm yurttaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.