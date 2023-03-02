Bayraklı'nın çocuklarından Osmaniye'ye gönül köprüsü!

Deprem mağduru çocuklar için hazırladıkları yardım paketlerini afet bölgesine ulaştıran Bayraklı Belediyesi Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerinin bu davranışı Osmaniye'deki akranlarından karşılık buldu. Depremi yaşayan çocuklar çizdikleri resimler ve yazdıkları notları Bayraklı'ya gönderdi, duygusal anlar yaşandı.

Bayraklı'nın çocuklarından Osmaniye'ye gönül köprüsü!
02 Mart 2023 Perşembe 12:08

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası, afet bölgesine yönelik yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesinde, belediyenin Ayda Bebek Anaokulu öğrencileri de harekete geçmiş depremzede kardeşlerinin yaralarını sarmak için aileleriyle birlikte topladıkları yardımları bölgeye ulaştırmak için seferber olmuştu. Anaokulu öğrencilerinin bu duygusal çabası Osmaniye'deki akranlarından karşılık buldu. Bayraklı'dan gelen yardım kolilerini alan öğrenciler, yazdıkları mektuplar ve çizdikleri resimlerle Ayda Bebek Anaokulu öğrencilerine teşekkür etti.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Gönderilen mektuplarda "Destekleriniz için çok teşekkür ederiz, İzmir'i görmek ve sizinle tanışmak istiyoruz, Güzel günlerde siz de Osmaniye'ye gelin" mesajları iletildi. Karşılıklı bu davranış, aileler ve öğretmenler arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bayraklı Belediyesi'nin, depremi yaşayan kentlere yönelik yardım çalışmalarının süreceği belirtildi.

"GÖNÜL KÖPRÜSÜ SONSUZA KADAR YAŞAMALI"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklar bu dünyanın en masum varlıkları ve sadece sevgi dolular. Depremin ilk gününden bu yana, ailelerinin de destekleriyle yardımlarını sürdürdüler. Bu davranışın, böyle pozitif bir karşılık bulması çok anlamlı. Çocuklarımız arasında kurulan bu gönül köprüsünün sonsuza kadar sürmesini diliyorum" dedi.

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