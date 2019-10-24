Bayraklı'nın derdi bizim de derdimiz

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, çeşitli birimlerde görevli personelle öğle yemeğinde buluştu. El birliğiyle, kenti başka bir noktaya taşıyacaklarını dile getiren Sandal, "Bayraklı'nın algısını hep birlikte değiştireceğiz' dedi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin Destek, Kültür, Spor İşleri Müdürlüklerinde görevli personel ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şube yönetimiyle Havuz Düğün Salonu'ndaki öğle yemeğinde bir araya geldi. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte şubenin yeni başkanı Değer Yıldız, tek düşüncelerinin çalışanlara hizmet olduğunu vurguladı ve belediye ile birlikte bir bütün olarak çalışacaklarını söyledi.

Tanınırlığını artırmak

Önümüzdeki süreçte bu buluşmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Sandal da, "Hep birlikte Bayraklı'nın algısını değiştirmek istiyoruz. Bayraklı belediyesi işi, liyakati ve ahlakıyla anılan bir belediye olsun istiyoruz. Aklın, ahlakın ışığında yeni bir belediye hayal ediyoruz. Kentimizin sorunları var. Yolumuz, bahçemiz, parklarımız, oyun alanımız yok biliyoruz. Bu kentin bilinirliğini, tanınırlığını artırmak istiyoruz. Okula gidemeyen çocukları, yatağa aç giren vatandaşın derdini kendimize dert ediniyoruz. Amacımız tüm bu sorunları hep birlikte çözmek. Kendimize, ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ortak akılla bu kenti hep birlikte başka bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Birlikte başaracağız

Her işi öteleyebileceklerini, ancak ilk önce işçinin alın terinin hakkını ödeyeceklyerini söyleyen Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim size sözüm olsun. Hastanız var, yaşlınız var, derdiniz var, tasanız var, taksidiniz var... Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir lafı var 'İyi insan iyidir.' Dini, dili, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun önemi yok. Önce iyi insan olacağız. Siyasetin, insanlığı yutmasına izin vermemeliyiz. Sizleri seviyor, güveniyor ve inanıyoruz. Sizler de bize inanın! Her şeyi birlikte düzelteceğiz, birlikte başaracağız."



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